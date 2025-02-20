剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1.6%，亦較去年12月份1.3%為高。升幅較大也是由於進出香港交通費用和基本食品價格受農曆新年影響而上升。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在1月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升20.7%）、電力、燃氣及水（上升13.2%）、交通（上升4.0%）、雜項服務（上升2.8%）、外出用膳及外賣（上升1.7%）、住屋（上升1.5%）、雜項物品（上升0.8%），以及基本食品（上升0.3%）。

另一方面，綜合消費物價指數錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌3.4%），以及耐用物品（下跌1.0%）。

政府發言人表示，一月基本消費物價通脹輕微。食品價格整體上繼續錄得輕微按年升幅。能源相關項目價格進一步上升，但維持溫和。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。由於今年農曆新年所在的月份與去年不同，待有數據後，將1月份和2月份兩者合併以評估基本通脹的情況會較為審慎。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持溫和。隨着香港經濟繼續增長，本地成本可能會面對一些上升壓力。外圍價格壓力應維持受控。然而，由地緣政治緊張局勢和貿易摩擦帶來的不確定性值得關注。

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