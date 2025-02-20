香港電訊（6823）公布，截至2024年12月31日止年度的股份合訂單位持有人應佔溢利為50.7億元，按年升2%，每個股份合訂單位基本盈利為66.92分；每個股份合訂單位的末期分派為45.88 分，因此全年總分派為78.8分，相當於全數分派全年每個股份合訂單位的經調整資金流。
去年總收益按年升1%至347.53億元；總收益（未計流動通訊產品銷售）增2%至320.31億元；受惠各種人工智能應用部署等措施提升效益，EBITDA增加3%至137.43億元；經調整資金流升3%至59.73億元。
截至去年底，流動通訊5G客戶基礎按年增25%至174.7萬，以及較高的漫遊收益增長推動流動通訊服務收益提升5%。逾半流動通訊後付客戶基礎現已升級至5G服務計劃，有助推動服務收益，因 5G ARPU平均較4G ARPU高出約40%。
流動通訊業務的後付客戶基礎按年錄得3.1萬的淨增長，於去年底達345.9萬。核心的1O1O及csl 業務方面，年內客戶基礎進一步增加逾5%。
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