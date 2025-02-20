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東亞：或再有個別本港地產貸款被降級 續減高風險貸款

東亞銀行（0023）去年減值損失55.93億元，按年下跌10%，聯席行政總裁李民橋表示，去年數個本港地產貸款被降級，因此作出相關撥備，去年本港地產貸款減值損失為12億元，相對2023年為3.88億元。

截至去年底，本港商業地產貸款佔東亞貸款總額為11.5%，較去年同期下降2.2個百分點，金額為614億元，李民橋表示該行判斷約有7.5%貸款有較大風險，對商業地產貸款看法維持審慎，會密切監察情况並採取措施降低風險，特別是對風險較高、商業地產比例高的貸款。

總經理兼集團風險總監陳淑佩表示，截至去年底，本港商業地產貸款的不良貸款率為6%，即其餘94%仍然正常還款，而有抵押貸款佔整體貸款84%，抵押與貸款比率為53%。她指今年對地產商仍相當具挑戰性，不排除個別會因為資金問題被降級，不過地產抵押比率高，即使可有個別降級情况，撥備水平仍然可控。市場關注新世界發展（0017）信貸情况，她指該行為其客戶但敞口不大，對東亞沒有特別影響。

至於會否再壓縮本地地產商貸款比重，李民橋指地產貸款為銀行重業業務來源，地產企業實力不同，他們不會着重降低敞口，而是以還款能力高的企業貸款取代高風險貸款，不會排除續向地產商提供有抵押貸款。政府推動北部都會區開發，李民橋則指銀行絕對會支持有實力的公司發展，亦是很好機會。

聯席行政總裁李民斌則指，地產貸款有其周期，銀行會長線地進行業務，「不是樓市跌就甚麼都不做，樓市好時不斷追」，主要看公司實力、項目是否可行等因素。

去年內房貸款撥備佔比降至51%，李民斌指內房情况已經平穩，雖然仍有貸款被降級，但新增不良貸款已經減少，他認為今年情况可以穩定，至於會否有回撥則視乎內房市場發展。東亞內地貸款不良貸款率按年上升0.12個百分點至2.8%，李民斌指企業貸款大致平穩，該行繼續消化過去的不良貸款，相對零售貸款如網貸、信用卡不良率有上升，主要受市場和消費氣氛影響，不過他們去年已見惡化跡象而進行風險管理，至去年第四季已見平穩，展望情况可以穩定。

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