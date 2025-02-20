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WeLab Bank明起內部應用DeepSeek 本地部署免資料外泄憂慮

開源人工智能模型DeepSeek月初引起市場關注，WeLab Bank（匯立銀行）行政總裁兼執行董事李家達表示，已經將DeepSeek大模型接入本地系統，明日起開始於內部應用。他指現時銀行應用ChatGPT等外部模型有限制，因應涉及資料安全、與外部伺服器頻寬傳輸受限，亦有成本問題，DeepSeek開源可在本地部署，為銀行應用人工智能帶來很大突破。

李家達指，開源模型可在本地伺服器閉環運作，因此不需心擔心資料外泄，不過該行仍會控制客戶資料等進入大模型，以免資料在內部流傳。另外，他指本地應用的AI模型會有更高彈性自行開發和改進系統，伺服器穩定性較高。他指AI模型可輔助不少工作，例如減少編寫程式除錯工序，可將3日工作減省至10分鐘完成，另亦可分析監管通函幫助銀行不會遺漏需配合更動的政策和程序、減省提取資訊進行分析的時間等。DeepSeek在本地運作，他預期每月只需付出數萬元伺服器運作費用，減省所需的資源可開發更多和更好的服務。

不過目前DeepSeek只會在內部應用，李家達指現時人工智能在推理上仍需改進，例如向客戶提出建議時，背後以甚麼支持作出相關決定等，亦要取得監管批准。他指對客戶的應用，最終希望達致客戶感覺不到背後是人工智能操作，該行希望創造AI代理人服務客戶，期望在今年中會有相關消息更新。WeLab Bank去12月公布已收支平衡，李家達表示1月保持收支平衡，期望今年全年可以盈利。

 

 

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