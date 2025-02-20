該集團指，去年第四季只有遊戲及相關增值服務錄得增長，淨收入佔212億元，按年增長1.5%；智能學習業務有道的淨收入為13億元，按年減少9.5%； 網易雲音樂淨收入為19億元，按年減少5.3%；創新及其他業務淨收入為23億元，按年減少17.0%。季內毛利潤為163億元，按年減少3.3%。

其在去年12月6日推出《漫威爭鋒》上線後，迅速登頂Steam全球暢銷榜，並在 72小時內吸引超1000萬註冊用戶，目前註冊用戶突破4000萬。2025年1月第一賽季更新發佈，引發又一輪熱潮，迅速登頂Steam全球暢銷榜和熱玩榜。他們將在全球市場推出更多新品，以進一步豐富我們的產品矩陣，如《界外狂潮》、《Destiny: Rising》以及《漫威秘法狂潮》。網易雲音樂繼續推動以音樂為核心的生態系統高質量發展。

集團的股份回購計劃於2023年1月10日啟動，將在不超過36個月的期限內實施。截至2024年底其已購買約2120萬股美國存託股，共計約19億美元。

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