儘管目前市場上已有不少指數投資產品，余栢堅認為，由於指數型萬用壽險的派息按指數表現而定，若遇上市況最壞的情況，派息率將為零，具保底特性，有別於市場資產會隨指數升跌的指數投資產品，可為專業投資者提供多一個指數產品選，且目前本港市場並未有此類產品，引入指數型萬用壽險可填補市場缺口。

該公司去年首3季新業務年度化保費按年錄53%增長，新業務首年保費亦按年升達48%，期內本地客戶購買該公司產品的相關新業務年度化保費按年增62%，而包括內地訪客在內的離岸客戶之相關新業務年度化保費亦增長43%。余栢堅表示，去年首3季的業務增長，受惠於公司的多渠道銷售保費均錄得增長，而去年第4季及年初至今銷售仍向好，對今年全年業務表現感樂觀。

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