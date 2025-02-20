保監局有望最快今年首季就引入針對專業投資者的指數型萬用壽險發出指引，富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，公司已為推出相關產品作準備，爭取成為年內首批推出指數型萬用壽險產品的公司，並計劃就日益增長的跨境醫療保障需求，加強公司於大灣區內的醫療保障服務。
儘管目前市場上已有不少指數投資產品，余栢堅認為，由於指數型萬用壽險的派息按指數表現而定，若遇上市況最壞的情況，派息率將為零，具保底特性，有別於市場資產會隨指數升跌的指數投資產品，可為專業投資者提供多一個指數產品選，且目前本港市場並未有此類產品，引入指數型萬用壽險可填補市場缺口。
該公司去年首3季新業務年度化保費按年錄53%增長，新業務首年保費亦按年升達48%，期內本地客戶購買該公司產品的相關新業務年度化保費按年增62%，而包括內地訪客在內的離岸客戶之相關新業務年度化保費亦增長43%。余栢堅表示，去年首3季的業務增長，受惠於公司的多渠道銷售保費均錄得增長，而去年第4季及年初至今銷售仍向好，對今年全年業務表現感樂觀。
其他報道
WeLab Bank明起內部應用DeepSeek 本地部署免資料外泄憂慮
恒指收市跌367點 成交增8% 北水轉流出 聯想成交急增創史上次高
ZA Bank建議增強Web3企業銀行服務支援及擴大可交易資產範圍