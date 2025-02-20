談及美國關稅可能帶來的影響，楊元慶認為這對集團業務及未來發展影響不大，因為其他國家如巴西、印度亦有類似政策。此外，聯想已建立ODM+（原設計製造）商業模式，結合內部製造與外部採購，並在多地設立製造設施。近期，集團亦於沙特阿拉伯建新廠，進一步加強市場競爭力及盈利表現。

在基礎設施方案業務方面（ISG），集團於季內恢復盈利，主要受雲端業務擴展帶動。總裁Ashley Gorakhpurwalla表示，集團透過雲端及企業AI業務實現增長，隨著AI模型運行效率提升，更多邊緣設備將採用AI能力，對相應基礎設施的需求亦隨之增加。例如，集團的Neptune液冷技術可幫助客戶節省高達40%電力成本，客戶所節約的資金則可重新投入於AI能力提升或工作優化。

至於AI個人電腦（AI PC）領域，智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi指出，AI PC最初主要面向高端市場，但目前正逐步向更實惠的價位拓展。儘管初期某些高端設備銷量有限，但透過知識產權創新及大規模研發，最終將使全球用戶受益。整體而言，集團對AI PC的發展前景保持樂觀。

其他報道

中銀新年黃金周開戶升1.2倍 更設專車接送跨境特選客戶

網易第四季度淨利潤按年增31% 每股派季息按年增近13%

平保增持工行、農行

WeLab Bank明起內部應用DeepSeek 本地部署免資料外泄憂慮

阿里減持中金

港交所：再度委任唐家成和任志剛為董事

香港電訊去年多賺2% 每單位末期分派45.88分

全日沽空金額增8% 阿里沽空增58%

中國金監總局：允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務

恒指收市跌367點 成交增8% 北水轉流出 聯想成交急增創史上次高

港1月通脹升2% 高於預期

騰訊理財通接入DeepSeek 推出金融AI助理

幣安高層與港警方商討加強合作打擊虛幣資產非法活動

ZA Bank建議增強Web3企業銀行服務支援及擴大可交易資產範圍

Trip.com：亞太旅客喜愛美食之旅 AI參與行程規劃

滬深三大指數午後個別走 滬指微跌0.02%

金價創新高