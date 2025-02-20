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聯想：集團已建ODM+模式 關稅影響甚少

聯想集團（0992）董事長兼行政總裁楊元慶在網上業績會上表示，DeepSeek不僅促進邊緣設備採用人工智能（AI）能力，也間接推動GPU伺服器需求增長，與集團的混合式AI策略一致，有利於集團業務發展。他補充，集團已推出AI模型平台，可部署本地的DeepSeek模型，這些模型能夠完全在本地運行，既可提高生產力，亦能保護個人數據與隱私。

談及美國關稅可能帶來的影響，楊元慶認為這對集團業務及未來發展影響不大，因為其他國家如巴西、印度亦有類似政策。此外，聯想已建立ODM+（原設計製造）商業模式，結合內部製造與外部採購，並在多地設立製造設施。近期，集團亦於沙特阿拉伯建新廠，進一步加強市場競爭力及盈利表現。

在基礎設施方案業務方面（ISG），集團於季內恢復盈利，主要受雲端業務擴展帶動。總裁Ashley Gorakhpurwalla表示，集團透過雲端及企業AI業務實現增長，隨著AI模型運行效率提升，更多邊緣設備將採用AI能力，對相應基礎設施的需求亦隨之增加。例如，集團的Neptune液冷技術可幫助客戶節省高達40%電力成本，客戶所節約的資金則可重新投入於AI能力提升或工作優化。

至於AI個人電腦（AI PC）領域，智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi指出，AI PC最初主要面向高端市場，但目前正逐步向更實惠的價位拓展。儘管初期某些高端設備銷量有限，但透過知識產權創新及大規模研發，最終將使全球用戶受益。整體而言，集團對AI PC的發展前景保持樂觀。

 

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