該集團指，是次股份轉讓須待股份買賣協議所載先決條件達成後，方告完成，包括但不限於獲得必要監管批准。於股份轉讓完成後，云辰資本將持有餘下2391.65萬股，將不再為其大股東。其預期，是次股份轉讓將不會對財務狀況及業務運營造成任何重大不利影響。

其進一步公布，執行董事及首席執行官吳濤提出辭任，於今日生效。集團對吳濤在任期內對作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。同時其宣佈，楊嵩已獲委任為執行董事及首席執行官，同樣於今日生效。楊嵩在中國和美國的汽車行業擁有超過20年的經驗，自2021年10月加入汽車之家以來，他擔任汽車之家高級副總裁，負責主機廠、新零售、二手車和天天拍車等業務。在加入汽車之家之前，他在多個車企擔任過領導職務。從2019年4月到2021年9月，他在福特中國工作，擔任全國銷售服務機構總裁及乘用車事業部副總經理。此前他於2018年2月至2019年2月擔任寶沃汽車集團CEO兼北美研發中心董事長。從2005年5月到2014年12月他在東風日產和北美日產擔任多個關鍵的營銷和銷售領導職位。

汽車之家今日股價收報60元，升0.08%，成交額達26.25萬元。

其他報道

中銀新年黃金周開戶升1.2倍 更設專車接送跨境特選客戶

網易第四季度淨利潤按年增31% 每股派季息按年增近13%

平保增持工行、農行

WeLab Bank明起內部應用DeepSeek 本地部署免資料外泄憂慮

阿里減持中金

港交所：再度委任唐家成和任志剛為董事

香港電訊去年多賺2% 每單位末期分派45.88分

全日沽空金額增8% 阿里沽空增58%

中國金監總局：允許港澳銀行內地分行開辦外幣銀行卡業務

恒指收市跌367點 成交增8% 北水轉流出 聯想成交急增創史上次高

港1月通脹升2% 高於預期

騰訊理財通接入DeepSeek 推出金融AI助理

幣安高層與港警方商討加強合作打擊虛幣資產非法活動

ZA Bank建議增強Web3企業銀行服務支援及擴大可交易資產範圍

Trip.com：亞太旅客喜愛美食之旅 AI參與行程規劃

滬深三大指數午後個別走 滬指微跌0.02%

金價創新高

瑞銀料中國汽車全球銷量有望增至4000萬輛

FedEx 推出協作托運工具 進口商與寄件人共享空運提單建立流程

亞投行：公開發行40億元債券 超購1.25倍

中海外集團參與北都 成政府重要伙伴 續為港出力

澳新：人行表外操作增多 但不擴表或難以捍衛資產價格

半日沽空金額增11% 小米沽空增69%

恒指半日跌316點 科指見3個月最大跌幅 快手跌6% 北水流入少78%