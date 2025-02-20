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中國平安子公司18億美元作價 售汽車之家近42%股權予海爾集團

汽車之家（2518）公布，獲其大股東中國平安（2318）旗下Yun Chen Capital Cayman（ 云辰資本）告知 ， 云辰資本今日與海爾集團子公司CARTECH HOLDING COMPANY（下稱CARTECH）訂立股份買賣協議。根據協議，云辰資本已同意出售，而CARTECH已同意收購集團逾2億股，或41.91%股權，作價約18億美元。

該集團指，是次股份轉讓須待股份買賣協議所載先決條件達成後，方告完成，包括但不限於獲得必要監管批准。於股份轉讓完成後，云辰資本將持有餘下2391.65萬股，將不再為其大股東。其預期，是次股份轉讓將不會對財務狀況及業務運營造成任何重大不利影響。

其進一步公布，執行董事及首席執行官吳濤提出辭任，於今日生效。集團對吳濤在任期內對作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。同時其宣佈，楊嵩已獲委任為執行董事及首席執行官，同樣於今日生效。楊嵩在中國和美國的汽車行業擁有超過20年的經驗，自2021年10月加入汽車之家以來，他擔任汽車之家高級副總裁，負責主機廠、新零售、二手車和天天拍車等業務。在加入汽車之家之前，他在多個車企擔任過領導職務。從2019年4月到2021年9月，他在福特中國工作，擔任全國銷售服務機構總裁及乘用車事業部副總經理。此前他於2018年2月至2019年2月擔任寶沃汽車集團CEO兼北美研發中心董事長。從2005年5月到2014年12月他在東風日產和北美日產擔任多個關鍵的營銷和銷售領導職位。

汽車之家今日股價收報60元，升0.08%，成交額達26.25萬元。

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