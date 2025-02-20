至於月內來自香港的旅客達57.79萬人次，台灣旅客亦達7.72萬人次，分別按年上升5.8%及28.8%。國際旅客共24.11萬人次，按年上升21%，當中來自菲律賓的旅客佔最多，達4.85萬人次。長途客源中以來自美國佔最多，達1.24萬人次，按年增長13.2%。不過夜旅客及留宿旅客分別佔215.52萬人次及149.13萬人次，按年分別增加45.6%及7.9%。旅客平均逗留時間為1日，較去年同期縮短0.2日。

此外，該局最新的去年12月份坐飲食及零售業景氣調查，顯示月內各類受訪飲食及零售商戶的營業額在聖誕假期帶動下均錄得按月升幅。受訪飲食商戶的營業額按月上升5.7%，當中西式餐廳、日韓餐廳和中式酒樓飯店的營業額分別上升12.4%、8.8%及7%。受訪零售商戶在12月的營業額按月上升7.9%，其中汽車、鐘錶珠寶、成人服裝和化妝品及衛生用品的營業額分別錄得18.6%、16.4%、15.8%及13.6%的升幅。

相比2023年同月，去年12月受訪飲食商戶的營業額下跌5.6%，中式酒樓飯店和西式餐廳的營業額分別下跌10.3%及4.4%，日韓餐廳則上升10.9%。零售業方面，受訪商戶12月的營業額同比下跌21.1%，其中鐘錶珠寶、皮具和百貨的營業額分別錄得31.5%、25.9%及20.8%的按年跌幅，汽車則上升36%。

對營業額的預期方面，有44%受訪飲食商戶預期2025年1月農曆新年會帶動當月營業額按月上升，其中中式酒樓飯店和西式餐廳的相應比例分別為64%及32%；約17%飲食商戶認為1月營業額會按月下跌。零售業有36%受訪商戶預計2025年1月的營業額會錄得按月升幅，百貨商戶和皮具零售商的相應比例分別為50%及43%。此外，約20%受訪商戶認為1月營業額會錄得按月跌幅。

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