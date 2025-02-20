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阿里巴巴第三季經調整盈利增6.5%至510.66億 勝預期

阿里巴巴（9988）公布，截至去年12月底止第三財季業績，集團收入按年增長8%至2801.54億元（人民幣，下同）；經調整（Non-GAAP）淨利潤按年增長6.5%至510.66億元。

期內，經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年增長4%至548.53 億元，這主要歸因於收入增長及運營效率的提升，部分被電商業務的投資增加所抵消。

集團旗下淘寶天貓集團期內客戶管理收入（CMR）按年增長9%至1007.9億元，推動收入增長5%至1360.91億元，這得益於線上 商品交易總額（GMV）的增長以及平台收費率的提升。另「88VIP」 會員數量達到 4900 萬人，按年雙位數增長。

阿里國際數字商業集團（AIDC）上季收入按年升32%至 377.56 億元。同時AliExpress（全球速賣通） 宣布與韓國新世界集團（Shinsegae）合資，將運營速賣通韓國（ AliExpress Korea） 和 Gmarket，以更好地服務韓國消費者並增強競爭力。此外，菜鳥季內收入為282.41億元，按年下降1%，這一變化主要由於電商業務重組，部分物流平台職能轉由電商業務承擔。

雲智能集團收入按年升13%至317.42 億元，反映外部客戶表現的整體收入（不計來自阿里巴巴併表業務的收入）按年增長超過11%，，實現集團早前給出指引，人工智能（AI） 相關產品收入連續六個季度實現三位數的按年增長。

本地生活服務及數字媒體與娛樂收入分別按年增長12%及8%，至169.88億元及54.38億元。

此外，季內阿里出售了對高鑫零售（Sun Art）的全部持股，交易最高價值為123億港元，以及銀泰（Intime） 的全部股權，交易價值約 74 億人民幣。另回購 1.19 億股普通股（相當於 1500 萬 ADS），總價值13億美元，截至2024年12月31日，公司剩餘回購授權金額為207億美元。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，展望未來，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升。集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。

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