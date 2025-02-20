法院會議上，有39.85%獨立股東反對，僅60.15%獨立股東贊成。由於未符合法規要求至少75%贊成、反對票不多於10%的門檻，所以私有化計劃將失效，公司將維持上市地位。

利福中國今日收報0.8元，跌2.4%。

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