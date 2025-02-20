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網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線  市場有足夠空間供不同遊戲並存

網易管理層今晚在分析員會議上指出， 《漫威爭鋒》去年12月初上線，獲玩家認可及廣泛好評，至今註冊用戶突破4000萬。未來他們後續會投入工作，會積極聽取用戶意見，及令遊戲設計更豐富，增加樂趣性。他們亦關注海外用戶需求，並會啟動海外版本，並希望今年接入海外。他們還擬舉辦電競比賽，及與漫威電影聯動，藉此鞏固用戶群。

儘管海外用戶與內地用戶需求有差異，但是管理層強調，他們仍然對海外市場重視，並且擬通過公司的創意創新，去滿足市場的需求。同時另一遊戲《守望先鋒》回歸，他們所得反應與預期一樣，他們冀藉此開拓新市場，並達到新高峰，並認為同時間兩款遊戲推出，市場有足夠空間容許兩者並存。

近期市場熱談DeepSeek及人工智能的發展，網易管理層認為，DeepSeek的成功，加上人工智能的應用日廣，將有效令他們提高效率，幫助他們去研發遊戲，亦助用戶更理解遊戲內容。最近集團營運費用下跌，則與他們採取更高效營銷推廣有關。有分析員在提問過程中，關注到網易的架構調整，但是管理層指出，他們會在不同工作去分配資源，研發方面亦會注重生產效率，如未能滿足用戶需求，他們會撤下相關遊戲。尤其開發遊戲動輒需時三年或更長時間，在開發中段時也要不斷留意市場需求，應加大的就加大，要調整的也要去調整。