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阿里：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和

阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘在業績電話會議上表示，集團未來三年在雲端和人工智能（AI）的基礎設施預計投入將超越過去十年的總和。

他解釋，智能能力的提升是這一輪AI技術生產力變革的核心主軸，人工通用智能（AGI）的標準定義是能夠完成80%以上人類的能力，包括腦力與體力勞動，而全球生產總值（GDP）的50%的支出是就業者的勞動工資支出。若實現AGI，人工智能相關的產業大概率將會是全球最大的產業，或替代現在50%左右的GDP。

此外，隨著各家大模型的技術差距縮窄，AI市場的競爭焦點逐步轉向基礎設施。阿里認為，無論是開源還是閉源模型，最終都需要依賴雲計算網絡進行運行與託管。因此，阿里雲將致力於成為全球最大的AI雲計算平台，以支撐未來AI應用的大規模發展。

吳泳銘在又表示，近期發布了AI基礎大模型通義千問旗艦版Qwen2.5-Max。目前，通義千問的全球衍生模型截至1月底突破9萬個。阿里雲百煉平台中調用通義API的企業和開發者已經超過29萬。集團還會在近期發布基於Qwen2.5-Max的深度推理模型（reasoning model）。

對於未來三年資本開支對集團業務的影響，管理層表示，這是集團規模最大、最集中的雲基礎設施建設期。整體來看，資本開支將在未來三年內保持相對穩定，但在單個季度可能會因供應鏈與IDC（數據中心）建設周期的影響而出現波動。

他續稱，這一輪大規模投資將影響公司短期的財務表現，尤其是對硬體設備的折舊與攤銷會帶來一定壓力，但他強調，從市場需求的角度來看，這些基礎設施的投資將快速被內外部客戶消化，從而帶來長期的盈利增長。