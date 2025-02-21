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美股向下 道指見1個月最大跌幅及收市新低 收跌450點 金龍指數創4個月高

美債息短升長跌，美債息差收窄，金龍指數創4個月高，美股向下，道指見1個月最大跌幅及收市新低。

美國上周首次申領失業救濟人數略有上升，與疫情前水平一致。聯儲局理事Kugler和聖路易斯聯儲行長認為通脹依然面臨上行風險。亞特蘭大聯儲行長預計今年減息兩次，但圍繞這一預測的不確定性上升。

俄烏戰事方面，澤連斯基在與美國特使會談後表示，烏克蘭準備好與特朗普達成強有力的投資和安全協議。美國財長貝森特暗示可能放鬆對俄羅斯的制裁。受美國對俄政策轉向推動，盧布成為今年以來表現最佳的新興市場貨幣。

中美方面，美國財長貝森特計劃周五與中國對口官員通電話，敦促北京糾正經濟失衡。摩根士丹利表示，中國可能無法在4月與白宮達成貿易協議，或面臨特朗普政府對等關稅的打擊。

道瓊斯工業平均指數收跌450點，跌幅1.02%，報44176點。標普500指數收跌26點，跌幅0.44%，報6117點。納斯達克綜合指數收跌93點，或0.47%，報19962點。

高盛跌3.87%，報642.26美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累159點，而Amgen升1.24%，報297.93元，貢獻道指22點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報245.83元，升0.39%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報184.56元，跌0.38%，亞馬遜(美：AMZN)收市報222.88元，跌1.65%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報694.84元，跌1.26%，英偉達(美：NVDA)收市報140.11元，升0.63%，微軟(美：MSFT)收市報416.13元，升0.32%，Tesla (美：TSLA)收市報354.4元，跌1.7%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.2%，報551點。德國DAX指數收跌0.54%，報22314點；法國CAC 40指數漲0.15%，報8122點；英國富時100指數收跌0.57%，報8662點。

納斯達克中國金龍指數收漲1.61%，報7852點。

美國2年期債息曾升最多0.05%，是2月18日後最大升幅，當日升幅為1.15%。高見4.2699厘，是2月19日4.3079厘後最高。收市報4.2699厘，是2月18日後收市新高，當日報4.3056厘。

美國10年期債息曾跌最多0.95%，是2月14日後最大跌幅，當日跌幅為1.85%。低見4.4897厘，是2月18日4.486厘後最低。收市報4.5053厘，是2月17日後收市新低，當日報4.4762厘。連跌2日，累計跌0.045厘，對上一次連跌2日是2月14日。

美2年期10年期債息差曾收窄至22.744基點，是2月18日22.479基點後最窄。收市報23.328基點，是2月17日後收市新低，當日報21.313基點。

美3個月10年期債息差曾收窄至16.67基點，是2月19日15.04基點後最窄。收市報18.624基點，是2月17日後收市新低，當日報15.147基點。連續兩日收窄，累計3.784基點，對上一次連續兩日是2月14日。

金龍指數曾升最多4.74%，是1月30日後最大升幅，當日升幅為4.96%。高見8095.3點，是2024年10月7日8226.91點後最高。收市報7852.53點，是2月14日後收市新高，當日報7858.68點。

道指曾跌最多1.52%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為1.78%。低見43950.16點，是2月3日43879.06點後最低。收市報44176.65點，是1月22日後收市新低，當日報44156.73點。

標指曾跌最多0.97%，是2月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.08%。低見6084.59點，是2月13日6050.95點後最低。收市報6117.52點，是2月14日後收市新低，當日報6114.63點。

納指曾跌最多1.3%，是2月7日後最大跌幅，當日跌幅為1.53%。低見19795.02點，是2月13日19675.87點後最低。收市報19962.36點，是2月13日後收市新低，當日報19945.64點。

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