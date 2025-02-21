個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.04%，折合報506.98元；阿里巴巴（9988）升8.09%，折合報132.15元；美團（3690）升1.4%，折合報161.58元；匯控（0005）跌1.73%，折合報87.04元；建行（0939）升0.98%，折合報6.76元。

道期現升0.018%；標期無升跌；納期現升0.05%。日本東證指數現跌0.04%；韓國KOSPI指數現跌0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚升2.55%或0.39點，報15.66點。

紐油現升0.24%或0.17美元，報72.66美元；布油現升0.57%或0.43美元，報76.48美元；金價現升0.02%或0.67美元，報2939.65美元；LME 銅期貨隔晚升1.02%或97美元，報9563.5美元。比特幣現升0.28%或279.24美元，報98410.42美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0039厘，報4.5092厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，金沙中國（1928）、攜程（9961）、電訊盈科（0008）、渣打集團（2888）、英皇文化產業（0491）、亞太資源（1104）、富陽（0352）、晉安實業（2292）。

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）。

阿里減持中金（3908）。

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。