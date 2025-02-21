moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR升316點 夜期高水474點 阿里ADR升8% 金沙、攜程等業績

美股向下，港股ADR升316點或1.4%，報22893點，即月恒指夜期升449點，報23051點，夜期高水474點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.04%，折合報506.98元；阿里巴巴（9988）升8.09%，折合報132.15元；美團（3690）升1.4%，折合報161.58元；匯控（0005）跌1.73%，折合報87.04元；建行（0939）升0.98%，折合報6.76元。

道期現升0.018%；標期無升跌；納期現升0.05%。日本東證指數現跌0.04%；韓國KOSPI指數現跌0.29%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.09%。

VIX指數隔晚升2.55%或0.39點，報15.66點。

紐油現升0.24%或0.17美元，報72.66美元；布油現升0.57%或0.43美元，報76.48美元；金價現升0.02%或0.67美元，報2939.65美元；LME 銅期貨隔晚升1.02%或97美元，報9563.5美元。比特幣現升0.28%或279.24美元，報98410.42美元；美國10年期債息現升0.08%或0.0039厘，報4.5092厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，金沙中國（1928）、攜程（9961）、電訊盈科（0008）、渣打集團（2888）、英皇文化產業（0491）、亞太資源（1104）、富陽（0352）、晉安實業（2292）

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）

阿里減持中金（3908）

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。