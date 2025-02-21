恒指今早高開513點或2.28%，報23090點，大市成交金額57億元；國指今早高開203點或2.46%，報8526點。恒生科技指數開市報5684點，升3.36%。上升股份比例為16.1%，下跌為2.18%，無升跌為81.7%。