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恒指高開513點 科指升3.3% 阿里升10%

恒指今早高開513點或2.28%，報23090點，大市成交金額57億元；國指今早高開203點或2.46%，報8526點。恒生科技指數開市報5684點，升3.36%。上升股份比例為16.1%，下跌為2.18%，無升跌為81.7%。

藍籌67隻升，3隻下跌，13隻無升跌。阿里巴巴（9988）升10.01%，報133元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌0.75%，報86.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）創52周高，見133元，開市報133元，升10.01%；跌幅最大的是網易（9999）開市報158.1元，無升跌。

恒指續高於10天線(22331.38點)，50天線(20393.14點)升穿100天線(20374.24點)。科指續高於10天線(5446.72點)。

邁富時（2556）折讓11%配股 籌12億。開市報66.7元，跌1.69%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）開市報17.68元，升1.03%。

攜程（9961）開市報515.5元，升0.68%。

電訊盈科（0008）開市報4.77元，升0.42%。

渣打集團（2888）開市報111.2元，升0.09%。

英皇文化產業（0491）無成交，報0.047元。

亞太資源（1104）無成交，報1.05元。

富陽（0352）無成交，報0.066元。

晉安實業（2292）無成交，報0.59元。

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。開市報12.22元，升3.74%。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。開市報158.1元，無升跌。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。創52周高，見0.155元，開市報0.155元，升6.16%。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。開市報491.8元，升5%。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。開市報4.92元，升0.82%。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。無成交，報1.57元。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。創52周高，見133元，開市報133元，升10.01%。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。開市報0.74元，跌7.5%。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。無成交，報0.35元。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。開市報169.4元，升9.43%。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。創52周高，見133元，開市報133元，升10.01%。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。無成交，報60元。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。創52周高，見27.35元，開市報27.35元，升0.55%。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）。平保開市報46.25元，升1.43%。

工行（1398）開市報5.63元，升0.54%。

農行（1288）創52周高，見4.61元，開市報4.61元，升0.66%。

阿里減持中金（3908）。開市報13.84元，升0.44%。

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。開市報336元，升2.56%。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。開市報9.8元，升1.14%。

破頂股表現

破頂股包括，小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見48元，開市報48元，升4.58%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見121元，開市報121元，升7.08%；ＦＬ二南方黃金（7299）創上市新高，見14.09元，開市報14.09元，升0.5%；IMAX（1970）創52周高，見9.1元，開市報9.1元，升2.25%；國富創新（0290）創52周高，見1.2元，開市報1.2元，升1.69%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見6.7元，開市報6.7元，升13.18%；栢能集團（1263）創52周高，見8.8元，開市報8.8元，升5.77%；亞信科技（1675）創52周高，見11.98元，開市報11.98元，升14.97%；IMAX CHINA（1970）創52周高，見9.1元，開市報9.1元，升2.25%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見0.82元，開市報0.82元，升1.23%；大新銀行集團（2356）創52周高，見8.7元，開市報8.7元，升0.93%；基石藥業－Ｂ（2616）創52周高，見3.07元，開市報3.07元，升3.37%；遠大中國（2789）創52周高，見0.155元，開市報0.155元，升6.16%；中國光大銀行（6818）創52周高，見3.19元，開市報3.19元，升0.63%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見48元，開市報48元，升10.34%。

破頂指數成份股包括，比亞迪（1211）創上市新高，見383元，開市報383元，升2.13%；阿里巴巴（9988）創52周高，見133元，開市報133元，升10.01%；中銀香港（2388）創52周高，見27.35元，開市報27.35元，升0.55%；聯通（0762）創52周高，見9.6元，開市報9.6元，升2.67%；農行（1288）創52周高，見4.61元，開市報4.61元，升0.66%。

破底股方面

創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見0.83元，開市報0.83元，跌6.74%。

異動股

上升異動股，包括，從玉智農（0875）開市報0.69元，升15%；亞信科技（1675）創52周高，見11.98元，開市報11.98元，升14.97%；塗鴉智能－Ｗ（2391）開市報28.8元，升14.97%；ALCO HOLDINGS（0328）開市報0.36元，升14.29%；科軒動力控股（0476）開市報0.365元，升14.06%；捷利交易寶（8017）開市報0.29元，升13.73%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見6.7元，開市報6.7元，升13.18%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見48元，開市報48元，升10.34%；新意網集團（1686）開市報8.13元，升10.16%；阿里巴巴（9988）創52周高，見133元，開市報133元，升10.01%。

下跌異動股，包括，連成科技集團（8635）開市報0.191元，跌20.42%；中國澱粉（3838）開市報0.217元，跌7.66%；利福中國（2136）開市報0.74元，跌7.5%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見0.83元，開市報0.83元，跌6.74%；ＸＩ二南方恒科（7552）開市報1.87元，跌6.41%；陽光１００中國（2608）開市報0.015元，跌6.25%；新世界百貨中國（0825）開市報0.26元，跌5.45%；中創新航（3931）開市報15.02元，跌4.33%；ＦＩ二南方恒指（7500）開市報2.724元，跌4.15%；招金礦業（1818）開市報14.06元，跌3.17%。

 

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