阿里巴巴（9988）曾升最多11.25%，是2023年3月29日後最大升幅，當日升幅為16.32%。暫高見134.5元，是2021年11月25日134.74元後最高。現報131.7元，升8.93%。

彭博社報道，花旗表示，阿里巴巴的季度業績整體好於預期，尤其是淘天集團，向商家收取的服務費(CMR)增長等料將支持股價積極反應。淘天集團CMR由上季度的按年增長2%提速至增長9%，受網站商品交易總額(GMV)增長及佣金率改善推動。後續關注，年初至今的消費趨勢、以舊換新政策效果、雲收入增長前景、淘天集團和雲業務的息稅前利潤和攤銷前利潤(EBITA)趨勢，對資本支出的任何評論以及管理層對人工智能轉型的看法。維持「買入」評級，港股目標價由137元上調至166元。

摩通指，業績顯示各主要部門的收入和利潤均優於預期，尤其是核心電子商務業務。客戶管理收入加速增長、淘寶和天貓的 Ebita 增長以及雲端收入強勁增長是本季的亮點。國際業務的虧損擴大，菜鳥的銷售額因重組而意外下降。將港股目標價從120元上調至165元，予「增持」評級。

高盛表示，預計國內電商市佔率及利潤將趨於穩定；預計2025財年第四季/2026財年/2027財年客戶管理收入將分別增長6%/5%/4%。阿里巴巴的雲端運算估值從每股 19 美元升至 31 美元，得益於其在人工智慧和雲端運算領域的多年增長潛力。隨著人工智慧相關資本支出投資大幅增加，以及25年度9個月自由​​現金流年減50%，又注意到12月季度回購放緩，該公司可能會優先考慮對雲端運算等快速增長領域的投資。將港股目標價從114元上調至156元。

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