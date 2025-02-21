moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價

阿里巴巴（9988）曾升逾11%，創近兩年最大升幅，及逾三年高。大行上調目標價，其中，花旗表示，阿里季度業績超預期料將支撐股價，後續關注消費趨勢及雲收入前景。

阿里巴巴（9988）曾升最多11.25%，是2023年3月29日後最大升幅，當日升幅為16.32%。暫高見134.5元，是2021年11月25日134.74元後最高。現報131.7元，升8.93%。

彭博社報道，花旗表示，阿里巴巴的季度業績整體好於預期，尤其是淘天集團，向商家收取的服務費(CMR)增長等料將支持股價積極反應。淘天集團CMR由上季度的按年增長2%提速至增長9%，受網站商品交易總額(GMV)增長及佣金率改善推動。後續關注，年初至今的消費趨勢、以舊換新政策效果、雲收入增長前景、淘天集團和雲業務的息稅前利潤和攤銷前利潤(EBITA)趨勢，對資本支出的任何評論以及管理層對人工智能轉型的看法。維持「買入」評級，港股目標價由137元上調至166元。

摩通指，業績顯示各主要部門的收入和利潤均優於預期，尤其是核心電子商務業務。客戶管理收入加速增長、淘寶和天貓的 Ebita 增長以及雲端收入強勁增長是本季的亮點。國際業務的虧損擴大，菜鳥的銷售額因重組而意外下降。將港股目標價從120元上調至165元，予「增持」評級。

高盛表示，預計國內電商市佔率及利潤將趨於穩定；預計2025財年第四季/2026財年/2027財年客戶管理收入將分別增長6%/5%/4%。阿里巴巴的雲端運算估值從每股 19 美元升至 31 美元，得益於其在人工智慧和雲端運算領域的多年增長潛力。隨著人工智慧相關資本支出投資大幅增加，以及25年度9個月自由​​現金流年減50%，又注意到12月季度回購放緩，該公司可能會優先考慮對雲端運算等快速增長領域的投資。將港股目標價從114元上調至156元。

其他報道

馬斯克：考慮審查聯儲局

蜜雪冰城IPO 入場費20454.22元

華潤醫療盈喜 料多賺1.1倍

滬深三大指數高開 人行淨投放840億人幣

恒指高開513點 科指升3.3% 阿里升10%

邁富時折讓11%配股 籌12億

港股ADR升316點 夜期高水474點 阿里ADR升8% 金沙、攜程等業績

聯想：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任

美股向下 道指見1個月最大跌幅及收市新低 收跌450點 金龍指數創4個月高

北水增持盈富 減持金蝶