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「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里

華爾街日報引述消息報道，疫情期間引爆GameStop行情的「迷因股之王」Ryan Cohen近幾個月在增持阿里巴巴（9988）ADR，個人持倉規模已達約700萬股，價值近10億美元。

報道引述消息指，大舉押注阿里巴巴反映Cohen看好中國長期經濟增長前景。約兩年前該報亦曾報道稱，Cohen持有數億美元的阿里巴巴股票。Cohen曾在2023年私下敦促阿里巴巴加快股票回購，稱其股價嚴重低估，他當時還私下表示希望與該公司建立長期關係。報道稱，Cohen和阿里巴巴最近也進行了討論。Cohen對阿里巴巴的打算目前尚無從得知。

另外，彭博社對貝萊德新興市場基金1月持倉的分析發現，就中國股票投資而言它新建了阿里巴巴ADR、建設銀行（0939）H股和比亞迪電子倉位，大幅減持寧德時代。

該基金增持建行5219萬股、紫金礦業（2899）1554萬股、阿里巴巴ADR 42萬份、騰訊（0700）ADR 39萬份、比亞迪電子（285）26萬股、三一重工424萬股。減持寧德時代121萬股，及新奧能源（2688）180萬股。

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