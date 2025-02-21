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日圓先升後貶 植田和男：央行將靈活購買國債

日圓先升後貶，見曾升值至兩個月最強。日本央行行長植田和男在國會表示，如果債息大幅上升，央行將靈活購買國債，但很難提前確定何時進行此類操作。日本央行將密切關注市場，來決定是否進行債券操作。

他指出，日本央行已表示過將對債息的大幅波動作出反應，債息上升對銀行的影響是多方面的，長期來看對利潤有積極影響。他稱債息由市場決定。他又預計當前寬鬆的金融環境將支持經濟。

每百日圓兌港元曾升值最多0.22%，升值至5.2085，是2024年12月3日5.2359後最強。其後曾貶值最多0.57%，是2月12日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.51%，貶值至5.1676，是2月20日5.1347後最弱。現報5.1765，貶值0.4%。

每美元兌日圓曾貶值最多0.23%，貶值至149.29日圓，是2024年12月3日148.65日圓後最弱。其後曾升值最多0.54%，是2月12日後最大升值幅度，當日升值幅度為1.51%，升值至150.45日圓，是2月20日151.48日圓後最強。現報150.25日圓，升0.41%。

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