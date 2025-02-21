報道引述分析指，候選公司包括巨子生物（2367）、商湯（0020）、蔚來（9866）、信達生物製藥（1801）、京東物流（2618）、泡泡瑪特（9992）、康方生物（9926）。調整將於3月10日生效。

Quiddity的分析師Janaghan Jeyakumar認為商湯是一個可能的候選公司，「AI可能是一個重要主題」。Jeyakumar說，醫療健保仍然是該指數中代表性最弱的行業類別。他表示，康方生物科技和巨子生物是Quiddity在醫療健保行業的首選個股。

中金分析師Kevin Liu稱，表現出「足夠的市值排名、行業領導地位和流動性」的公司將被優先考慮。他的選擇包括信達生物製藥、蔚來、京東物流和泡泡瑪特。

Periscope Analytics的創始人Brian Freitas在Smartkarma上發表文章稱，該指數也可能選擇不作任何調整，就像去年四次季度檢討中有兩次沒有變動。他指出，鑒於其目標是成分股擴容至100隻，任何公司被剔除的可能性或許也很低。

巨子生物現跌1.5%、商湯（0020）現升3.4%、蔚來（9866）現升2%、信達生物製藥（1801）現升2.5%、京東物流（2618）現升2.7%、泡泡瑪特（9992）現跌0.1%、康方生物（9926）現升7.6%。

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