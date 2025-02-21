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港元拆息普遍向上 港元升值見6周最強 Shibor全線向上 在岸人民幣2個月最強

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.11點子至4.05946%，是2月19日後最高，當日報4.06625%。對上一次由跌轉升是2月13日，當日拆息報3.64452%。

港元現報7.7713元升值52點子，曾貶值最多5點子，報7.777元，亦曾升值最多52點子，報7.7713元，是1月7日7.771元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌15.02點子至3.8381%，是2月14日後最低；1星期HIBOR升2.17點子至4.1128%，是2月19日後最高；2星期HIBOR升2.38點子至4.14048%，是2月19日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升6.2點子至4.06196%，是1月10日後最高；6個月期HIBOR升6.48點子至4.05982%，是1月13日後最高；12個月期HIBOR升5.67點子至4.11762%，是1月9日後最高。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增2.75億元，至總數19703.42億元，是2月18日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增1.6億元，至總數6069.05億元，是2月18日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.2億元，至總數133.03億元，是1月2日後最低。收市總結餘為446.31億元，較再上一日增0.1億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增1.25億元，至總數13055.03億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減0.55億元，至總數12124.46億元，是2月18日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，相隔0日後，再有變動，增0.1億元。

美匯美息

美元指數現報106.417升值0.045點或0.04%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.32232%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.254%，連續5日收窄，利差是2025年1月13日後最窄，當日差距為-0.2523%。

對上一次連續5日收窄，是2024年12月13日，當日利差報0.0906%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor全線向上。短線拆息方面，隔夜Shibor升1.2點子至1.931%，是2月18日後最高；1星期Shibor升14.7點子至2.139%，是2月18日後最高；2星期Shibor升14.7點子至2.396%，是2月18日後最高；1個月期Shibor升0.9點子至1.787%，是2024年11月25日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.8點子至1.802%，是2024年12月3日後最高；6個月期Shibor升0.8點子至1.802%，是2024年12月3日後最高；1年期Shibor升0.8點子至1.831%，是2024年12月3日後最高。

在岸人民幣曾升值最多0.08%，升值至7.2371元，是2024年12月12日7.2349元後最強，現報7.241元，升值0.02%。離岸人民幣現報7.2402元，貶值0.07%。

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