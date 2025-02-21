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港股創近3年高 恒指半日升661點 北水流入增4倍 阿里升12%

阿里巴巴（9988）績後獲大行唱好，加上ADR獲「迷因股之王」等增持，ADR、港股齊大升，大幅度貢獻港股。恒指創近3年高，科指、國指創逾3年高。資金流入，港元創6周最強，而北水半日亦轉流入84億，較上日午市增4.6倍，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）半日已達1001.13億元，佔香港市場成交額23.9%，連續第13日逾20%，推動半日港股成交金額增至2093億元，較上日午市增23.55%。

上日盈富（2800）街貨第二日增加，增5800萬個基金單位，至總數70.9億個，是2月12日後新高。不過南方恒生科技（3033）則減800萬個基金單位，降至總數76.8億個，連續13日減少，街貨降至去年6月11日後低，當日為76.47億個。

阿里巴巴（9988）半日收報136.3元，升12.74%。暫曾升最多13.15%，是2023年3月29日後最大升幅，當日升幅為16.32%。暫高見136.8元，是2021年11月22日138.508元後最高。成交金額增23.76%，至266.89億元，是2月17日後最多，當日達364.37億元。

外圍方面，A股、韓、台股上升，日股、美期向下。

恒指今早高開513點，高位升679點，低位升324點，高低波幅355點。上升股份比例為29.19%，下跌為27.95%，無升跌為42.85%。

恒指半日升661點或2.93%，報23238點，大市成交金額2093億元；國指升241點或2.91%，報8564點。恒生科技指數收報5757點，升4.69%。

藍籌股成交金額1141.04億元，佔大市成交54.51%；科指成份股成交金額913.17億元，佔大市成交43.62%；國指成份股成交金額1022.35億元，佔大市成交48.84%。

24隻雙櫃台股，總成交1.41億元人民幣，相當於約1.52億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.71%，至133.59億元，佔大市成交6.38%。牛熊證成交金額61.36億元，減少26.37%；窩輪成交金額72.22億元，減少3.88%。

藍籌43隻升，33隻下跌，7隻無升跌。阿里巴巴（9988）升12.74%，收報136.3元，是升幅最大的藍籌，康師傅（0322）跌3.08%，收報11.34元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，4隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報175.8元，升13.57%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報12.64元，跌2.77%。

恒指續高於10天線(22346.21點)，50天線(20396.11點)升穿100天線(20375.72點)。科指續高於10天線(5453.99點)。

北水南下合計淨流入84.05億元，終止單日流出，淨流入金額是2月19日103.24億元後最多。。北水本月累計流入721.8億元，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1001.13億元，較上日減31.57%，佔香港市場成交額由上日的25.76%增至23.9%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.01%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為3.69%。高見23256.55點，是2022年2月24日23376.37點後最高。

科指曾升最多4.76%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為5.56%。高見5761.77點，是2022年1月21日5908.29點後最高。

國指曾升最多3.13%，是2月14日後最大升幅，當日升幅為4.11%。高見8583.07點，是2022年2月18日8718.74點後最高。

個股表現

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入

巨子生物（2367）收報59.75元，跌1.32%。

商湯（0020）收報1.84元，升6.36%。

蔚來（9866）收報34.65元，升2.67%。

信達生物製藥（1801）收報40.75元，升3.69%。

京東物流（2618）收報14.58元，升4.29%。

泡泡瑪特（9992）收報106.5元，升1.82%。

康方生物（9926）收報68.95元，升7.57%。

「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里（9988）。阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價。創52周高，見136.8元，收報136.3元，升12.74%。

華潤醫療（1515）盈喜 料多賺1.1倍。收報4.27元，跌3.39%。

邁富時（2556）折讓11%配股 籌12億。收報73.6元，升8.47%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報17元，跌2.86%。

攜程（9961）收報503元，跌1.76%。

電訊盈科（0008）收報4.81元，升1.26%。

渣打集團（2888）收報108.9元，跌1.98%。

英皇文化產業（0491）收報0.052元，升10.64%。

亞太資源（1104）收報1.04元，跌0.95%。

富陽（0352）收報0.066元，無升跌。

晉安實業（2292）收報0.6元，升1.69%。

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。創52周高，見13.3元，收報13.2元，升12.05%。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。收報156元，跌1.33%。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。創52周高，見0.155元，收報0.15元，升2.74%。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。創上市新高，見566元，收報538元，升14.86%。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。收報5.05元，升3.48%。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。收報1.57元，無升跌。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。創52周高，見136.8元，收報136.3元，升12.74%。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。收報0.75元，跌6.25%。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。收報0.35元，無升跌。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。收報175.8元，升13.57%。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。創52周高，見136.8元，收報136.3元，升12.74%。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。收報57.9元，跌3.5%。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。創52周高，見27.5元，收報27.2元，無升跌。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）。平保收報45.95元，升0.77%。

工行（1398）收報5.51元，跌1.61%。

農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.55元，跌0.66%。

阿里減持中金（3908）。收報14.02元，升1.74%。

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。收報346.8元，升5.86%。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。收報9.83元，升1.44%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.25元，收報1.25元，升1.63%；高偉電子（1415）創上市新高，見32元，收報31.4元，升0.8%；津上機床中國（1651）創上市新高，見15.54元，收報15.28元，升4.95%；新意網集團（1686）創上市新高，見8.92元，收報8.78元，升18.97%；藥明合聯（2268）創上市新高，見38.1元，收報37.5元，升3.59%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見15.48元，收報15.28元，升3.24%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見566元，收報538元，升14.86%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.2元，收報76.75元，升2.33%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.36元，收報12.28元，升12.25%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見367.6元，收報366.6元，升4.74%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見48.3元，收報48元，升4.58%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.5元，收報25.5元，升0.39%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見127元，收報126.8元，升12.21%；國富氫能（2582）創上市新高，見156元，收報155.8元，升3.25%；順豐控股（6936）創上市新高，見39.3元，收報39元，升2.9%；重塑能源（2570）創上市新高，見272元，收報269元，升6.66%；小菜園（0999）創上市新高，見11.18元，收報10.66元，升2.5%；越疆科技（2432）創上市新高，見33.45元，收報32.85元，升5.8%；英諾賽科（2577）創上市新高，見62.95元，收報62.85元，升10.94%；健康之路（2587）創上市新高，見24.1元，收報22.7元，跌0.66%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見51.95元，收報51.5元，升4.78%；中芯國際（0981）創上市新高，見54元，收報53.85元，升7.16%；比亞迪（1211）創上市新高，見398.6元，收報395.6元，升5.49%；阿里巴巴（9988）創52周高，見136.8元，收報136.3元，升12.74%；聯想（0992）創52周高，見13.3元，收報13.2元，升12.05%；華虹半導體（1347）創52周高，見41.45元，收報41.1元，升11.38%；中銀香港（2388）創52周高，見27.5元，收報27.2元，無升跌；聯通（0762）創52周高，見10.64元，收報10.5元，升12.3%；中移動（0941）創52周高，見83元，收報82.25元，升2.68%；藥明生物（2269）創52周高，見25.6元，收報25.6元，升5.35%；農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.55元，跌0.66%；交行（3328）創52周高，見6.65元，收報6.58元，升0.3%。

破底股方面

11隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.59元，收報0.64元，跌28.09%；海螺環保（0587）低見0.62元，收報0.63元，跌3.08%；恒發光學（1134）低見0.231元，收報0.247元，升5.11%；燕之屋（1497）低見6元，收報6元，跌8.26%；嘉創地產（2421）低見0.5元，收報0.6元，無升跌；吉星新能源（3395）低見0.103元，收報0.103元，跌9.65%；中國金典集團（8281）低見0.06元，收報0.065元，跌27.78%；ＧＸ印度精選十強（3184）低見51.2元，收報51.2元，跌0.89%；ＦＩ南方恒指（7300）低見4.056元，收報4.058元，跌2.92%；ＦＩ二南方恒指（7500）低見2.672元，收報2.678元，跌5.77%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，兗煤（1171）低見7.68元，收報7.71元，跌0.39%；恒基地產（0012）低見20.4元，收報20.6元，跌2.37%；遠東發展（0035）低見0.83元，收報0.84元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.74元，收報5.74元，跌1.37%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.36元，收報4.42元，跌3.7%；REGAL INT'L（0078）低見2.08元，收報2.08元，跌1.42%；廖創興企業（0194）低見3.82元，收報3.9元，跌2.26%；大家樂集團（0341）低見7.39元，收報7.4元，跌1.07%；經濟日報集團（0423）低見0.73元，收報0.73元，跌2.67%；中國文旅農業（0542）低見0.044元，收報0.044元，跌8.33%。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.06元，升87.5%；青瓷遊戲（6633）收報3.25元，升34.85%；捷利交易寶（8017）收報0.335元，升31.37%；大同集團（0544）收報0.06元，升30.43%；華鼎控股（3398）收報0.189元，升30.34%；偉鴻集團控股（3321）收報0.062元，升29.17%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報32.35元，升29.14%；加幂科技（8198）創52周高，見0.51元，收報0.49元，升28.95%；從玉智農（0875）收報0.76元，升26.67%；亞信科技（1675）創52周高，見13.44元，收報12.66元，升21.5%。

下跌異動股，包括，晨鳴紙業（1812）創上市新低，見0.59元，收報0.64元，跌28.09%；中國金典集團（8281）創上市新低，見0.06元，收報0.065元，跌27.78%；百應控股（8525）收報0.34元，跌27.66%；HPC HOLDINGS（1742）收報0.036元，跌20%；弘陽服務（1971）收報0.365元，跌17.98%；中國育兒網絡（1736）收報0.075元，跌17.58%；駿高控股（8035）收報0.048元，跌17.24%；瀚華金控（3903）收報0.154元，跌17.2%；世紀建業（0079）收報0.106元，跌17.19%；凌銳控股（0784）收報0.059元，跌15.71%。

 

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