第四季經調整除稅前利潤10.5億美元，按年跌0.9%，好過預期的的10.2億美元。除稅前利潤8.00億美元，按年跌30%，差過預期的9.956億美元。經調整經收入入48.3億美元，按年增20%，高過預期的44.6億美元。

第四季企業及投資銀行業務經收入入29.4億美元，按年增14%，低過預期的27.1億美元；財富及零售銀行業務經收入入19.0億美元，按年增12%，高過預期的18億美元。

第四季調整營業支出32.8億美元，按年增15%，好過預期的31.2億美元；經調整信貸減值1.30億美元。淨息差2.12%，上年同期1.7%，預期為1.89%。期末普通股一級資本充足率14.2%，上年同期14.1%，調整後有形股本回報率8.1%。

全年計，經調整經收入入197.0億美元，按年增13%，好過預期的193億美元。經調整除稅前利潤68.1億美元，按年增20%，好過預期的66.1億美元；除稅前利潤60.1億美元，按年增18%，低過預期的62.6億美元；調整營業支出117.9億美元，按年增5.9%，多過預期的116.8億美元。

公司2025及2025指引方面，收入目前正逐步提升至接近2023至2026按5至7%的複合年增長率範圍上限；2025年增長預期將低於5-7%的範圍。支出方面，2026年經營支出將低於123億元；計劃節省支出總額約15億元，為此所產生的成本不高於15億元；每年錄得正收入與成本增長差。資本方面，繼續在13至14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營；計劃於2024年至2026年向股東累計回饋至少80億元；繼續隨時間提高每股全年股息金額。

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