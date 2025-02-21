黃偉綸今出席明報卓越財經大獎2025時提到，過去港府不斷努力改革，尋求「新增長點」，以提升香港金融服務競爭力，港府聯同監管機構及港交所（0388）提出一系列提升措施，如優化上市門檻、修訂庫存股份機制，以及推出惡劣天氣下的交易安排。

黃偉綸提到，於推出惡劣天氣下的交易安排時，曾引發市場不同聲音討論、甚或爭議，但有賴於港交所理解市場聲音，並推出不同措施協助，令「打風開市」順利推出，最後惡劣天氣交易安排亦運作順利。他引述行政長官李家超曾提到「小道理要服從大道理」，而「大道理」則為令香港資本市場更具競爭力，但同時要顧及市場的「小道理」。

另外，黃偉綸亦提到，本港過去落實優化跨境理財通措施，而未來將續努力吸引境外資本去透過香港投資內地。此外，於財富管理方面，黃指出港府早前向立法會提交，修訂公司遷冊制度條例的草案，方便外地公司遷冊至香港，而財庫局目標於今年落實。

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