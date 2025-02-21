陳浩濂今出席明報卓越財經大獎2025活動時提到，AI以「前所未有」的速度改變全球經濟格局，而香港作為國際金融中心需積極擁抱，以確保於全球競爭中持領先地位，並於不同金融服務業上應用AI，釋放市場潛力。他續指，港府將繼續推動金融機構、會計公司及解決方案供應商，利用AI模型及有關的基礎建設。

陳浩濂指出，根據數據統計顯示，2023年全球金融機構於生成式AI的平均使用率為26%，而本港生成式AI平均使用率則為38%，為各金融市場當中最高。

於推動金融服務業應用AI的同時，陳浩濂表示，港府認為需採取「雙軌模式」，一方面促進金融服務業採用AI之餘，另亦需應對網絡安全、數據私隱及保障知識產權等挑戰，他認為金融機構有需要訂定AI管治政策，並為業界指明如何去使用AI。

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