數碼港主席陳細明表示，數碼港近期引進多間人工智能（AI）的「領軍企業」，聚集各方於算力開發、大模型建設及數據科學等研發能力。陳續指，數碼港去年啟用人工智能超算中心及人工智能實驗室，亦為不同企業提供平台，去測試AI工具、硬件及語言模型，探素產品創新加以應用予不同場景。另他提到，數碼港現結集逾440間金融科技公司，當中有約350間為專注於研發AI及大數據的初創企業。
陳細明出席明報卓越財經大獎2025活動時表示，現數碼港內440間金融科技公司，涵蓋不同範疇，包括綠色金融、財富管理、數字資產、合規監管、虛擬銀行及虛擬保險、區塊鏈應用及網絡安全等。
陳細明提到，數碼港亦受港府所託推出不同資助及試驗計劃，如數碼港內有科企，利用區塊鏈技術，建立代幣化資產交易的機制，實行即時貨銀兩訖（DvP）交易，收取電動車充電站的營運數據，去監測綠色金融項目，節省結算時間及交易成本，同時提高綠色金融項目的透明度及效率。
陳細明續指，於數碼港內的350間專注於研發AI的初企，亦研發出不同方案，有科企研究中利用AI去驅動「聯邦學習」提供技術方案，以提升反洗黑錢（AML）工作。另他提到，有科企利用機器學習，於公司披露訊息中提取ESG訊息，簡化資料整合及分析的程序，加快ESG訊息披露。
「聯邦學習」技術即透過設備發送資料去訓練模型，但資料僅儲存於本地裝置上。
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