文章日期：2025年2月21日 15:15
數據分析平台QuestMobile數據顯示，DeepSeek的應用程式從上線以來至本月9日，累計下載量超過1.1億次，周活躍用戶規模最高近9700萬名。
報道指，單在1月20至26日，DeepSeek首周下載量226萬次。第二周下載量升至6300萬次，按周增加逾27倍。
另外，內地傳媒指，DeepSeek在未來一周陸續開源5個代碼庫，每日都有新內容解鎖，進一步分享新發展。DeepSeek指在線服務模塊已經經過測試、部署完備，可以投入生產。
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