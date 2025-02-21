報道指，單在1月20至26日， DeepSeek首周下載量226萬次。 第二周下載量升至6300萬次，按周增加逾27倍。

另外，內地傳媒指， DeepSeek在未來一周陸續開源5個代碼庫，每日都有新內容 解鎖，進一步分享新發展。DeepSeek指在線服務模塊已經經 過測試、部署完備，可以投入生產。

其他報道

港1月破產呈請819宗 按年增加近9%

滬深三大指數午後齊漲 滬指升0.85%

數碼港陳細明：數碼港現匯集440間金融科技公司

陳浩濂：InvestLM開放至今金融服務界反應積極

黃偉綸：港府續完善虛擬資產監管 推動資本市場利用代幣化技術

半日沽空金額增18% 阿里沽空增1倍

渣打全年多賺17% 派息0.28美元 第四季少賺44% 稅前利潤勝預期

寶龍：法院駁回境外重組計劃延長至5月底建議

港股創近3年高 恒指半日升661點 北水流入增4倍 阿里升12%

滬指以近半日高位收市 收漲0.77%

港元拆息普遍向上 港元升值見6周最強 Shibor全線向上 在岸人民幣2個月最強

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入

GUM：2月強積金市場表現強勁 人均暫賺9829元

日圓先升後貶 植田和男：央行將靈活購買國債

中國軟實力排名升至第二 僅次於美國

「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里

阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價

馬斯克：考慮審查聯儲局

蜜雪冰城IPO 入場費20454.22元

華潤醫療盈喜 料多賺1.1倍

滬深三大指數高開 人行淨投放840億人幣

恒指高開513點 科指升3.3% 阿里升10%

邁富時折讓11%配股 籌12億