DeepSeek對內地經濟及股市有甚麼利好或利淡影響，坊間已有大量討論，筆者也無謂班門弄斧。姑勿論DeepSeek是否抄考其他已開發成熟的AI模組，它的出現確實是平地一聲雷，改變了整個AI發展的生態。筆者對AI認知程度不高，只能純粹以經濟角度考慮，DeepSeek以算法彌補晶片算力的不足，令企業可以用較低成本也可用到AI，甚至令原來暫時沒有AI化打算的產業，也開拓使用AI的可能以提升效率，這顯然是正面影響。

誠然，用過DeepSeek也知道它與其他外國競爭者仍存有距離，而且距離不少，DeepSeek系統仍有待進化及深化，否則永遠無法打入高端市場，但從經濟規模來看，並非每個產業也需要用到最高端的AI。中小企或者較低技術的產業，次一級的AI或許已經夠用，甚至已經對提升工作效率大有幫助 ------ 情況有如內地的智能手機市場，最高端的手機當然有捧場客，但夠平的低端手機，依然廣受農民及藍領階層歡迎。專注做「低端嘢」並不可恥，只要量夠大，仍可有不俗的利潤空間。

科技股、電訊股等將DeepSeek接入旗下產品及系統，自然是為了提升用戶體驗，但當其他產業也與AI拉上關係，卻顯然會衍生出更多的考慮，特別是對社會平穩的影響。筆者不是想說DeepSeek對政治相關問題的迴避，而是真真正正的就業問題。企業應用AI後，首先被淘汰的就是低技術員工，純粹勞動力的員工還好，始終工序上也總會涉及人手，但一個普通學歷的辦公室助理？一個撰寫會議紀錄或電郵的秘書？AI的出現，這些都是有機會被淘汰的一群，甚至部分已經被淘汰。這對於失業問題有待解決的中國，帶來了影響職場結構的深遠影響。

「被淘汰就要諗方法提升自己啦，你唔進步無人幫到你。」對，人確實要進步，但你如何要做了十幾二十年、年紀已40+的職場老油條再提升自己？學習能力、專注度、身體機能、家庭負擔、時間分配等，就算想提升也可能有心無力。還有就是內地就業市場的「下流化」，就是不少公司中層或資歷十多年以上的人，因經濟環境轉差而被裁，中年失業下無工可做，但又要養家，只能去做滴滴司機或美團外賣仔，也幸好有這些平台公司利用科技將揸車及送外賣科技地「普及化」，才能令這群失業人士起碼有散工可做。

車企比亞迪（1211）也是宣布接入DeepSeek的公司之一，作為與Tesla並駕齊驅的全球最大電動車生產商，為了提升自動駕駛技術，接入DeepSeek是完全可預計之內的發展，並同時宣布推出被市場戲謔為「C眼」的「天神之眼C」系統。智能駕駛的下一步，自然是自動駕駛，但筆者可以斷言，自動駕駛在內地是註定難以成功，最起碼在可見的5年內，就算DeepSeek進化到多少代，自動駕駛即使有小規模的使用，也難以有大規模的商用。

為甚麼呢？內地有很多具敏感信息的地方，不方便汽車周圍自動走，固然是原因之一，但並不是主因；更大的難題是現在很多失業人士也暫時以滴滴為避風港，轉職為出行司機。當自動駕駛大規模商用，肯定有不少滴滴司機會被淘汰，但這群已經被篩出來的人，面臨二次淘汰又再有甚麼可做？站在當權者的思維出發，失業都是有待經濟好轉才可解決、才可消化的問題。兩者衝量而取其輕，當然是保就業更加重要。

「你講笑咋，點會寧願科技唔進步，就係為咗保飯碗？」不是寧願科技不進步，而是就算技術上做到，暫時也「Hold住先」，而且這早有先例。就在幾年前，美團（3690）曾經投入資金開發社區團購業務，主攻大眾買餸市場，只要訂單合起來的量夠大，就可減低民眾的買菜成本，理論上受惠的都是民眾；然而相關業務最後卻因為不可抗力因素而被叫停，最終原因被揭開，就是被指「互聯網巨頭去搶菜販生意」，更出現「外國科網巨頭研究上火星、中國科網巨頭研究賣菜」的負面輿論批評。背後思維，就是擔心菜販失業引發的社會不穩定，以及菜檔消失後，城管無租可收的財政問題。

對，從現階段的發展來看，DeepSeek的出現是利多於弊，這是毋庸置疑的，但暫時的發展，應該只會先從生活上的應用，或者系統上的用戶體驗先行，這將是內地AI的發展方向。「咁講到尾，咁邊隻股份最受惠DeepSeek？邊隻股份仲可以衝入去買？」AI能否利潤化，一直在資本市場掀起莫大爭議，不過股市從來都是炒夢想，有實力有盈利的公司，走勢往往不及具炒作主題但未有盈利的公司。哪間公司最受惠不重要，哪間公司最好炒才重要。

不過如果真的要找，開發AI或使用AI的公司，能否變現仍然是未知數；但為開發AI的科技巨頭提供雲服務，又或製造開發AI所需要的高算力晶片（又或開發次級AI所需的次一級算力的晶片）的生產商，無論AI革命最終成功與否，錢，早已賺進口袋裡了。這才是贏家。

羅仕揚