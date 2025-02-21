文章日期：2025年2月21日 15:47
內地卡牌及動漫主題文具製造商卡游計劃捲土重來，在香港重啟香港首次公開募股計劃，集資約5億美元上市。
路透社引述消息人士補充指，該公司計劃最早於本月提交文件。彭博曾指該集團最初計劃於去年在香港上市，但未能獲得監管部門的批准。卡游的香港上市申請於去年7月底失效。
投資銀行家和顧問表示，隨著全球投資者重新關注中國，且中國經濟從疫情封鎖中復甦，中國消費品公司預計將成為今年香港熱門的新股候選企業。有投資銀行家表示，內地企業，尤其是科技業的企業，正在加快海外融資計劃，因北京方面支持私營企業，以及DeepSeek受歡迎。
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