moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

商湯科技馮愈：料市場將出現更多「多模態」大型語言模型

商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈表示，商湯科技模型SenseNova於其中一項表現指標當中，與DeepSeek的評分接近，但隨著大型語言模型（LLM）發展迅速，若公司發展停滯的話，則很快被追趕。他亦預料，大約兩至三星期內市場上將出現更多「多模態」的LLM，可處理聲音及畫面等資訊。

馮愈今出席明報卓越財經大獎2025活動時提到，旗下粵語版LLM SenseChat的訓練成本，與DeepSeek所用的訓練成本相若；他續指，近期DeepSeek推出的開源大型語言模型出現後，令市場認為不需太過依賴圖形處理器（GPU）處理運算，但不論DeepSeek或商湯科技，亦終需大型超算中心去營運，而數碼港內的超算中心則提供「3000P」（每秒300億億浮點運算次數）算力。

馮愈表示，隨著金融服務業應用人工智能的同時，營運風險亦出現，如於DeepSeek的LLM興起的同時，市場亦出現深偽（Deepfake）利用人工智能及合成技術偽造他人面貌。他亦透露，現時經常有關於收到網絡安全威脅問題，如釣魚等。

其他報道

卡游擬捲土重來香港上市 集資5億美元

娃哈哈董事長宗馥莉因資產糾紛在香港被起訴

Tesla前董事會成員牽頭 擬設財團投資日產

先導智能擬在港第二上市 集資最多5億美元

DeepSeek應用程式累計下載量超過1.1億次

港1月破產呈請819宗　按年增加近9%

滬深三大指數午後齊漲 滬指升0.85%

數碼港陳細明：數碼港現匯集440間金融科技公司

陳浩濂：InvestLM開放至今金融服務界反應積極

黃偉綸：港府續完善虛擬資產監管 推動資本市場利用代幣化技術

半日沽空金額增18% 阿里沽空增1倍

渣打全年多賺17% 派息0.28美元 第四季少賺44% 稅前利潤勝預期

寶龍：法院駁回境外重組計劃延長至5月底建議

港股創近3年高 恒指半日升661點 北水流入增4倍 阿里升12%

滬指以近半日高位收市 收漲0.77%

港元拆息普遍向上 港元升值見6周最強 Shibor全線向上 在岸人民幣2個月最強

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入

GUM：2月強積金市場表現強勁   人均暫賺9829元

日圓先升後貶 植田和男：央行將靈活購買國債

中國軟實力排名升至第二 僅次於美國

「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里

阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價

馬斯克：考慮審查聯儲局