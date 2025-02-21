馮愈今出席明報卓越財經大獎2025活動時提到，旗下粵語版LLM SenseChat的訓練成本，與DeepSeek所用的訓練成本相若；他續指，近期DeepSeek推出的開源大型語言模型出現後，令市場認為不需太過依賴圖形處理器（GPU）處理運算，但不論DeepSeek或商湯科技，亦終需大型超算中心去營運，而數碼港內的超算中心則提供「3000P」（每秒300億億浮點運算次數）算力。

馮愈表示，隨著金融服務業應用人工智能的同時，營運風險亦出現，如於DeepSeek的LLM興起的同時，市場亦出現深偽（Deepfake）利用人工智能及合成技術偽造他人面貌。他亦透露，現時經常有關於收到網絡安全威脅問題，如釣魚等。

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