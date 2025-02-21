聯想（0992）第三季純利增長1.06倍，帶動股價向上，摩根士丹利發表報告，認為聯想可在人工智能及AI基礎設施中受益，看好聯想長期前景，給予「增持」評級，目標價由原來13.8元下調4.7%至13.15元。
大摩表示，對聯想基礎設施解決方案集團（ISG）業務感樂觀，認為該業務可以在未來季度持續營利。該行估計，聯想將繼續精簡其企業產品組合，以提高獲利能力。但大摩也希望它能夠擴展到更能盈利的渠道業務。
另外，該行認為，中國雲端業務的資本支出將帶來強勁的上行潛力，相信會對聯想產生正面影響。
大摩又指，3月這一季度將是個比較疲弱的季度，該行預計收入155億美元，按季減18%，按年增加12%；經營利潤料為4.91億美元，按季減少29%，按年持平；純利約2.36億美元，按季減少66%，按年減少5%；意味集團2025財年收入將達到約676億美元，按年增加19%；純利為15.3億美元，按年增加51%。大摩下調聯想2026和2027財年盈利預測，以反映非現金利息的支出。
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