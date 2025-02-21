moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指收市升900點創三年高 港元強 資金炒科技股 北水轉流入 阿里升14%成交創新高

阿里巴巴（9988）績後獲大行唱好，加上ADR獲「迷因股之王」等增持，收市股價大升14%，成為推動港股創近三年新高的主力，連同騰訊（0700）、小米（1810）、美團（3690），已貢獻恒指升幅逾570點。資金續炒作科技股，科指成份股成交佔港股成交43%，其中，「ATMX」成交共約1111億元，佔大市總成交28%，阿里巴巴、聯想（0992）齊創成交額新高。受惠成交增，港交所（0388）亦升7%，股價、成交金額齊創4個月高。渣打（2888）績後升4.4%，以全日高位收，創9年新高，成交增4倍，半年最多。

資金流入，港元午後升值幅度擴大，曾升值至7.7703元，是1月2日7.7682元後最強。而北水亦重新流入，半日流入84億，全日流入140億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1813.37億元，較上日增23.93%，佔香港市場成交額由上日的25.76%降至23.03%，連續13日超過20%。

全周計，港股三大指數連升6周，恒指國指創兩年最長升浪，科指創逾4年最長升浪。聯通（0762），累升31.31%，是恒指國指表現最佳股份，華虹半導體（1347），累升57.12%則是科指最佳股份。

上日盈富（2800）街貨第二日增加，增5800萬個基金單位，至總數70.9億個，是2月12日後新高。不過南方恒生科技（3033）則減800萬個基金單位，降至總數76.8億個，連續13日減持，街貨降至去年6月11日後低，當日為76.47億個。

恒指今早高開513點，高位升900點，低位升324點，高低波幅576點。上升股份比例為36.81%，下跌為31.76%，無升跌為31.42%。

恒指收市升900點或3.99%，報23477點，以全日高位收，大市成交金額3935億元，較上日增加38.62%，是2月17日4002.37億元成交後最多；國指升344點或4.14%，報8666點。恒生科技指數收報5859點，升6.53%。

藍籌股成交金額2238.75億元，佔大市成交56.89%；科指成份股成交金額1721.24億元，佔大市成交43.74%；國指成份股成交金額1967.87億元，佔大市成交50%。

24隻雙櫃台股，總成交2.91億元人民幣，相當於約3.12億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.84%，至180.43億元，佔大市成交4.58%。牛熊證成交金額84.61億元，增加1.52%；窩輪成交金額95.81億元，增加27.5%。

藍籌57隻升，24隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升15.72%，收報10.82元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌2.73%，收報28.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報180.3元，升16.47%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報12.62元，跌2.92%。

恒指續高於10天線(22370.16點)，50天線(20400.9點)升穿100天線(20378.12點)。科指續高於10天線(5464.15點)。

北水南下合計淨流入140.35億元，終止單日流出，淨流入金額是2月18日224.22億元後最多。北水本月累計流入778.1億元，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1813.37億元，較上日增23.93%，佔香港市場成交額由上日的25.76%降至23.03%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.99%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。曾高見23477.92點，是2022年2月23日23745.07點後最高。今日收市報23477.92點，是2022年2月23日後收市新高，當日報23660.28點。

科指曾升最多6.53%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見5859.3點，是2022年1月21日5908.29點後最高。今日收市報5859.3點，是2022年1月21日後收市新高，當日報5870.57點。

國指曾升最多4.14%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見8666.72點，是2022年2月18日8718.74點後最高。今日收市報8666.72點，是2022年2月17日後收市新高，當日報8711.4點。

一周表現

恒指本周累升3.79%或857點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.04%；恒指連升6周，對上一次連升6周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是聯通（0762），累升31.31%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是神華（1088） ，累跌8.95%，其次為攜程（9961）及潤啤（0291），分別跌7.82%及7.56%。

國指本周累升4.02%或335點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.03%；國指連升6周，對上一次連升6周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是聯通（0762），累升31.31%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是神華（1088） ，累跌8.95%，其次為攜程（9961）及華潤啤酒（0291），分別跌7.82%及7.56%。

科指本周累升6.03%或333點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.3%；科指連升6周，對上一次連升6周，是2020年7月3日；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升57.12%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌10.5%，其次為攜程（9961）及百度（9888），分別跌7.82%及7.3%。

午後消息股表現

渣打（2888）全年多賺17% 派息0.28美元 第四季少賺44% 稅前利潤勝預期。創52周高，見116元，收報116元，升4.41%。

寶龍（1238）：法院駁回境外重組計劃延長至5月底建議。收報0.45元，跌2.17%。

今早及隔晚消息股表現

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入

巨子生物（2367）收報60.75元，升0.33%。

商湯（0020）收報1.88元，升8.67%。

蔚來（9866）收報35.3元，升4.59%。

信達生物製藥（1801）收報41.7元，升6.11%。

京東物流（2618）收報14.76元，升5.58%。

泡泡瑪特（9992）收報108.1元，升3.35%。

康方生物（9926）收報68.95元，升7.57%。

「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里（9988）。阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

華潤醫療（1515）盈喜 料多賺1.1倍。收報4.29元，跌2.94%。

邁富時（2556）折讓11%配股 籌12億。收報72.1元，升6.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報17.18元，跌1.83%。

攜程（9961）收報512.5元，升0.1%。

電訊盈科（0008）創52周高，見4.94元，收報4.88元，升2.74%。

渣打集團（2888）創52周高，見116元，收報116元，升4.41%。

英皇文化產業（0491）收報0.053元，升12.77%。

亞太資源（1104）收報1.02元，跌2.86%。

富陽（0352）收報0.066元，無升跌。

晉安實業（2292）收報0.6元，升1.69%。

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。創52周高，見13.6元，收報13.6元，升15.45%。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。收報160元，升1.2%。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。創52周高，見0.155元，收報0.149元，升2.05%。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。創上市新高，見566元，收報548.5元，升17.1%。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。收報5.05元，升3.48%。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。收報1.62元，升3.18%。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。收報0.75元，跌6.25%。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。收報0.345元，跌1.43%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。收報180.3元，升16.47%。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。收報58元，跌3.33%。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。創52周高，見27.5元，收報27.15元，跌0.18%。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）。平保收報47.2元，升3.51%。

工行（1398）收報5.59元，跌0.18%。

農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升0.22%。

阿里減持中金（3908）。收報14.2元，升3.05%。

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。收報350.8元，升7.08%。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。收報9.84元，升1.55%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.25元，收報1.24元，升0.81%；高偉電子（1415）創上市新高，見32元，收報31.45元，升0.96%；津上機床中國（1651）創上市新高，見16.5元，收報16.28元，升11.81%；新意網集團（1686）創上市新高，見9.48元，收報9.28元，升25.75%；港亞控股（1723）創上市新高，見7.17元，收報6.29元，升3.45%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.2元，收報5.2元，升7%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.3元，收報8.26元，升2.35%；藥明合聯（2268）創上市新高，見38.1元，收報37.65元，升4.01%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11元，收報10.46元，升12.72%；金山雲（3896）創上市新高，見11.4元，收報11.22元，升11.98%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見15.5元，收報14.92元，升0.81%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見566元，收報548.5元，升17.1%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見8.12元，收報8.12元，升11.39%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.2元，收報76.85元，升2.47%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.64元，收報12.64元，升15.54%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見367.6元，收報366.4元，升4.69%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見48.3元，收報48元，升4.58%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.5元，收報25.3元，跌0.39%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見130元，收報129.1元，升14.25%；國富氫能（2582）創上市新高，見157.2元，收報153.2元，升1.52%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見51.95元，收報51.7元，升5.19%；中芯國際（0981）創上市新高，見54.2元，收報54.2元，升7.86%；比亞迪（1211）創上市新高，見398.6元，收報392.4元，升4.64%；阿里巴巴（9988）創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%；騰訊（0700）創52周高，見517元，收報517元，升6.2%；聯想（0992）創52周高，見13.6元，收報13.6元，升15.45%；華虹半導體（1347）創52周高，見41.45元，收報40.3元，升9.21%；中銀香港（2388）創52周高，見27.5元，收報27.15元，跌0.18%；聯通（0762）創52周高，見10.86元，收報10.82元，升15.72%；中移動（0941）創52周高，見83元，收報82.5元，升3%；藥明生物（2269）創52周高，見26.1元，收報26元，升7%；農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升0.22%；交行（3328）創52周高，見6.68元，收報6.68元，升1.83%；。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.59元，收報0.66元，跌25.84%；中國天化工（0362）低見0.029元，收報0.031元，跌53.73%；海螺環保（0587）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；第七大道（0797）低見0.425元，收報0.51元，跌29.17%；明發集團（0846）低見0.09元，收報0.118元，跌2.48%；中國水業集團（1129）低見0.23元，收報0.234元，跌2.09%；恒發光學（1134）低見0.23元，收報0.23元，跌2.13%；瑩嵐集團（1162）低見0.102元，收報0.109元，跌0.91%；燕之屋（1497）低見6元，收報6.3元，跌3.67%；嘉創地產（2421）低見0.5元，收報0.62元，升3.33%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，包浩斯（0483）低見0.19元，收報0.19元，跌5.47%；兗煤（1171）低見7.64元，收報7.71元，跌0.39%；恒基地產（0012）低見20.4元，收報20.55元，跌2.61%；遠東發展（0035）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；遠東酒店實業（0037）低見0.46元，收報0.475元，跌1.04%；大快活集團（0052）低見5.74元，收報5.78元，跌0.69%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.36元，收報4.46元，跌2.83%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.02元，收報2.07元，跌1.9%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.98元，升1.03%。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.054元，升68.75%；均安控股（1559）收報0.143元，升43%；榮暉控股（8213）見52周低0.29元，收報0.41元，升41.38%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見8.31元，收報8.31元，升40.37%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報32.9元，升31.34%；青瓷遊戲（6633）收報3.14元，升30.29%；加幂科技（8198）創52周高，見0.56元，收報0.495元，升30.26%；大同集團（0544）收報0.059元，升28.26%；捷利交易寶（8017）收報0.325元，升27.45%；歲寶百貨（0312）收報0.038元，升26.67%；萬星控股（8093）收報0.087元，升26.09%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）創上市新低，見0.029元，收報0.031元，跌53.73%；第七大道（0797）創上市新低，見0.425元，收報0.51元，跌29.17%；中國金典集團（8281）創上市新低，見0.06元，收報0.064元，跌28.89%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見0.59元，收報0.66元，跌25.84%；凌銳控股（0784）收報0.055元，跌21.43%；中國育兒網絡（1736）收報0.072元，跌20.88%；京基金融國際（1468）收報0.465元，跌19.83%；民富國際（8511）收報1.29元，跌15.69%；舍圖控股（8392）收報0.028元，跌15.15%；建業地產（0832）收報0.081元，跌14.74%。

其他報道

卡游擬捲土重來香港上市 集資5億美元

娃哈哈董事長宗馥莉因資產糾紛在香港被起訴

Tesla前董事會成員牽頭 擬設財團投資日產

先導智能擬在港第二上市 集資最多5億美元

DeepSeek應用程式累計下載量超過1.1億次

港1月破產呈請819宗　按年增加近9%

滬深三大指數午後齊漲 滬指升0.85%

數碼港陳細明：數碼港現匯集440間金融科技公司

陳浩濂：InvestLM開放至今金融服務界反應積極

黃偉綸：港府續完善虛擬資產監管 推動資本市場利用代幣化技術

半日沽空金額增18% 阿里沽空增1倍

渣打全年多賺17% 派息0.28美元 第四季少賺44% 稅前利潤勝預期

寶龍：法院駁回境外重組計劃延長至5月底建議

港股創近3年高 恒指半日升661點 北水流入增4倍 阿里升12%

滬指以近半日高位收市 收漲0.77%

港元拆息普遍向上 港元升值見6周最強 Shibor全線向上 在岸人民幣2個月最強

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入