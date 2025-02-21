資金流入，港元午後升值幅度擴大，曾升值至7.7703元，是1月2日7.7682元後最強。而北水亦重新流入，半日流入84億，全日流入140億元，北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1813.37億元，較上日增23.93%，佔香港市場成交額由上日的25.76%降至23.03%，連續13日超過20%。

全周計，港股三大指數連升6周，恒指國指創兩年最長升浪，科指創逾4年最長升浪。聯通（0762），累升31.31%，是恒指國指表現最佳股份，華虹半導體（1347），累升57.12%則是科指最佳股份。

上日盈富（2800）街貨第二日增加，增5800萬個基金單位，至總數70.9億個，是2月12日後新高。不過南方恒生科技（3033）則減800萬個基金單位，降至總數76.8億個，連續13日減持，街貨降至去年6月11日後低，當日為76.47億個。

恒指今早高開513點，高位升900點，低位升324點，高低波幅576點。上升股份比例為36.81%，下跌為31.76%，無升跌為31.42%。

恒指收市升900點或3.99%，報23477點，以全日高位收，大市成交金額3935億元，較上日增加38.62%，是2月17日4002.37億元成交後最多；國指升344點或4.14%，報8666點。恒生科技指數收報5859點，升6.53%。

藍籌股成交金額2238.75億元，佔大市成交56.89%；科指成份股成交金額1721.24億元，佔大市成交43.74%；國指成份股成交金額1967.87億元，佔大市成交50%。

24隻雙櫃台股，總成交2.91億元人民幣，相當於約3.12億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.84%，至180.43億元，佔大市成交4.58%。牛熊證成交金額84.61億元，增加1.52%；窩輪成交金額95.81億元，增加27.5%。

藍籌57隻升，24隻下跌，2隻無升跌。聯通（0762）升15.72%，收報10.82元，是升幅最大的藍籌，神華（1088） 跌2.73%，收報28.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報180.3元，升16.47%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報12.62元，跌2.92%。

恒指續高於10天線(22370.16點)，50天線(20400.9點)升穿100天線(20378.12點)。科指續高於10天線(5464.15點)。

北水南下合計淨流入140.35億元，終止單日流出，淨流入金額是2月18日224.22億元後最多。北水本月累計流入778.1億元，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1813.37億元，較上日增23.93%，佔香港市場成交額由上日的25.76%降至23.03%。

三大指數表現

恒指曾升最多3.99%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.35%。曾高見23477.92點，是2022年2月23日23745.07點後最高。今日收市報23477.92點，是2022年2月23日後收市新高，當日報23660.28點。

科指曾升最多6.53%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為7.17%。高見5859.3點，是2022年1月21日5908.29點後最高。今日收市報5859.3點，是2022年1月21日後收市新高，當日報5870.57點。

國指曾升最多4.14%，是2024年10月18日後最大升幅，當日升幅為4.94%。高見8666.72點，是2022年2月18日8718.74點後最高。今日收市報8666.72點，是2022年2月17日後收市新高，當日報8711.4點。

一周表現

恒指本周累升3.79%或857點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.04%；恒指連升6周，對上一次連升6周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是聯通（0762），累升31.31%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是神華（1088） ，累跌8.95%，其次為攜程（9961）及潤啤（0291），分別跌7.82%及7.56%。

國指本周累升4.02%或335點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.03%；國指連升6周，對上一次連升6周，是2023年1月27日；本周表現最佳的是聯通（0762），累升31.31%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是神華（1088） ，累跌8.95%，其次為攜程（9961）及華潤啤酒（0291），分別跌7.82%及7.56%。

科指本周累升6.03%或333點，升幅是2月14日後最大，當時收市升幅為7.3%；科指連升6周，對上一次連升6周，是2020年7月3日；本周表現最佳的是華虹半導體（1347），累升57.12%，其次為中芯國際（0981）及小米（1810），分別升18.99%及15.66%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌10.5%，其次為攜程（9961）及百度（9888），分別跌7.82%及7.3%。

午後消息股表現

渣打（2888）全年多賺17% 派息0.28美元 第四季少賺44% 稅前利潤勝預期。創52周高，見116元，收報116元，升4.41%。

寶龍（1238）：法院駁回境外重組計劃延長至5月底建議。收報0.45元，跌2.17%。

今早及隔晚消息股表現

恒指今日公布季檢 醫療健保、AI股或被納入

巨子生物（2367）收報60.75元，升0.33%。

商湯（0020）收報1.88元，升8.67%。

蔚來（9866）收報35.3元，升4.59%。

信達生物製藥（1801）收報41.7元，升6.11%。

京東物流（2618）收報14.76元，升5.58%。

泡泡瑪特（9992）收報108.1元，升3.35%。

康方生物（9926）收報68.95元，升7.57%。

「迷因股之王」、貝萊德新興市場基金 增持阿里（9988）。阿里創近兩年最大升幅 及逾三年高 大行上調目標價。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

華潤醫療（1515）盈喜 料多賺1.1倍。收報4.29元，跌2.94%。

邁富時（2556）折讓11%配股 籌12億。收報72.1元，升6.26%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，金沙中國（1928）收報17.18元，跌1.83%。

攜程（9961）收報512.5元，升0.1%。

電訊盈科（0008）創52周高，見4.94元，收報4.88元，升2.74%。

渣打集團（2888）創52周高，見116元，收報116元，升4.41%。

英皇文化產業（0491）收報0.053元，升12.77%。

亞太資源（1104）收報1.02元，跌2.86%。

富陽（0352）收報0.066元，無升跌。

晉安實業（2292）收報0.6元，升1.69%。

聯想（0992）：黃偉明退任首席財務官 鄭孝明接任。聯想：集團已建ODM+模式，關稅影響甚少。創52周高，見13.6元，收報13.6元，升15.45%。

網易（9999）第四季度淨利潤按年增31%，每股派季息按年增近13%。網易管理層：《漫威爭鋒》與更多遊戲上線，市場有足夠空間供不同遊戲並存。收報160元，升1.2%。

遠大中國（2789）停派息近十年，首派特別息每股4仙。創52周高，見0.155元，收報0.149元，升2.05%。

老舖黃金（6181）發盈喜料淨利潤按年大增最多2.6倍至15億人幣。創上市新高，見566元，收報548.5元，升17.1%。

越秀地產（0123）組財團出資50.9億人幣購得上海浦東土地。收報5.05元，升3.48%。

卓能（0131）發盈警，料中期虧損不多於4000萬。收報1.62元，升3.18%。

阿里（9988）：未來三年在雲端和AI基礎設施預計投入將超越過去十年總和。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

利福中國（2136）私有化失敗，將維持上市地位。收報0.75元，跌6.25%。

時計寶（2033）盈警，料中期轉蝕1090萬元。收報0.345元，跌1.43%。

嗶哩嗶哩（9626）去年經調整淨虧損收窄至3896萬元人幣。收報180.3元，升16.47%。

阿里巴巴（9988）第三季經調整盈利增6.5%至510.66億，勝預期。創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%。

中國平安子公司18億美元作價，售汽車之家（2518）近42%股權予海爾集團。收報58元，跌3.33%。

中銀（2388）新年黃金周開戶升1.2倍，更設專車接送跨境特選客戶。創52周高，見27.5元，收報27.15元，跌0.18%。

平保（2318）增持工行（1398）、農行（1288）。平保收報47.2元，升3.51%。

工行（1398）收報5.59元，跌0.18%。

農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升0.22%。

阿里減持中金（3908）。收報14.2元，升3.05%。

港交所（0388）：再度委任唐家成和任志剛為董事。收報350.8元，升7.08%。

香港電訊（6823）去年多賺2%，每單位末期分派45.88分。收報9.84元，升1.55%。

破頂股表現

破頂股包括，利華控股集團（1346）創上市新高，見1.25元，收報1.24元，升0.81%；高偉電子（1415）創上市新高，見32元，收報31.45元，升0.96%；津上機床中國（1651）創上市新高，見16.5元，收報16.28元，升11.81%；新意網集團（1686）創上市新高，見9.48元，收報9.28元，升25.75%；港亞控股（1723）創上市新高，見7.17元，收報6.29元，升3.45%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.2元，收報5.2元，升7%；晉景新能（1783）創上市新高，見8.3元，收報8.26元，升2.35%；藥明合聯（2268）創上市新高，見38.1元，收報37.65元，升4.01%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11元，收報10.46元，升12.72%；金山雲（3896）創上市新高，見11.4元，收報11.22元，升11.98%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見15.5元，收報14.92元，升0.81%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見566元，收報548.5元，升17.1%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見8.12元，收報8.12元，升11.39%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.2元，收報76.85元，升2.47%；聯想集團－Ｒ（80992）創上市新高，見12.64元，收報12.64元，升15.54%；比亞迪股份－Ｒ（81211）創上市新高，見367.6元，收報366.4元，升4.69%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見48.3元，收報48元，升4.58%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.5元，收報25.3元，跌0.39%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見130元，收報129.1元，升14.25%；國富氫能（2582）創上市新高，見157.2元，收報153.2元，升1.52%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見51.95元，收報51.7元，升5.19%；中芯國際（0981）創上市新高，見54.2元，收報54.2元，升7.86%；比亞迪（1211）創上市新高，見398.6元，收報392.4元，升4.64%；阿里巴巴（9988）創52周高，見139.6元，收報138.5元，升14.56%；騰訊（0700）創52周高，見517元，收報517元，升6.2%；聯想（0992）創52周高，見13.6元，收報13.6元，升15.45%；華虹半導體（1347）創52周高，見41.45元，收報40.3元，升9.21%；中銀香港（2388）創52周高，見27.5元，收報27.15元，跌0.18%；聯通（0762）創52周高，見10.86元，收報10.82元，升15.72%；中移動（0941）創52周高，見83元，收報82.5元，升3%；藥明生物（2269）創52周高，見26.1元，收報26元，升7%；農行（1288）創52周高，見4.63元，收報4.59元，升0.22%；交行（3328）創52周高，見6.68元，收報6.68元，升1.83%；。

破底股方面

22隻股份創上市新低，其中十隻包括，晨鳴紙業（1812）低見0.59元，收報0.66元，跌25.84%；中國天化工（0362）低見0.029元，收報0.031元，跌53.73%；海螺環保（0587）低見0.6元，收報0.6元，跌7.69%；第七大道（0797）低見0.425元，收報0.51元，跌29.17%；明發集團（0846）低見0.09元，收報0.118元，跌2.48%；中國水業集團（1129）低見0.23元，收報0.234元，跌2.09%；恒發光學（1134）低見0.23元，收報0.23元，跌2.13%；瑩嵐集團（1162）低見0.102元，收報0.109元，跌0.91%；燕之屋（1497）低見6元，收報6.3元，跌3.67%；嘉創地產（2421）低見0.5元，收報0.62元，升3.33%。

41隻股份創52周低，其中十隻包括，包浩斯（0483）低見0.19元，收報0.19元，跌5.47%；兗煤（1171）低見7.64元，收報7.71元，跌0.39%；恒基地產（0012）低見20.4元，收報20.55元，跌2.61%；遠東發展（0035）低見0.82元，收報0.82元，跌2.38%；遠東酒店實業（0037）低見0.46元，收報0.475元，跌1.04%；大快活集團（0052）低見5.74元，收報5.78元，跌0.69%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.36元，收報4.46元，跌2.83%；渝太地產（0075）低見0.22元，收報0.22元，無升跌；REGAL INT'L（0078）低見2.02元，收報2.07元，跌1.9%；漢國置業（0160）低見0.97元，收報0.98元，升1.03%。

異動股

上升異動股，包括，復興亞洲（0274）收報0.054元，升68.75%；均安控股（1559）收報0.143元，升43%；榮暉控股（8213）見52周低0.29元，收報0.41元，升41.38%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見8.31元，收報8.31元，升40.37%；塗鴉智能－Ｗ（2391）收報32.9元，升31.34%；青瓷遊戲（6633）收報3.14元，升30.29%；加幂科技（8198）創52周高，見0.56元，收報0.495元，升30.26%；大同集團（0544）收報0.059元，升28.26%；捷利交易寶（8017）收報0.325元，升27.45%；歲寶百貨（0312）收報0.038元，升26.67%；萬星控股（8093）收報0.087元，升26.09%。

下跌異動股，包括，中國天化工（0362）創上市新低，見0.029元，收報0.031元，跌53.73%；第七大道（0797）創上市新低，見0.425元，收報0.51元，跌29.17%；中國金典集團（8281）創上市新低，見0.06元，收報0.064元，跌28.89%；晨鳴紙業（1812）創上市新低，見0.59元，收報0.66元，跌25.84%；凌銳控股（0784）收報0.055元，跌21.43%；中國育兒網絡（1736）收報0.072元，跌20.88%；京基金融國際（1468）收報0.465元，跌19.83%；民富國際（8511）收報1.29元，跌15.69%；舍圖控股（8392）收報0.028元，跌15.15%；建業地產（0832）收報0.081元，跌14.74%。

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