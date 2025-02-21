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廖創興企業發盈警 料去年虧損最多8.5億元

廖創興企業（0194）發盈警，預期截至去年12月31日止年度股東應佔虧損介乎約8億至8.5億元，而2023年度股東應佔虧損則錄得約8.15億元。

集團指，虧損因預計投資物業公平價值虧損約7.18億元，比2023年的公平價值虧損約2.9億元擴大，因酒店從物業、廠房及設備重新分類為投資物業而導致的公平價值虧損。

由於有關公平價值虧損乃屬非現金性質，對集團營運現金流並無影響。集團整體財務及業務狀況仍然維持穩健，經審核業績預期於3月13日公布。 

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