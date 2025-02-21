文章日期：2025年2月21日 16:56
內地人工智能（AI）初創 DeepSeek 預告，將於下周開源5個代碼庫（repository），每日都有新內容解鎖，進一步分享新的進度。
DeepSeek更將自己定義為探索AGI的「小公司」。該公司指，沒有高不可攀的象牙塔，只有純粹的車庫文化（不少美國著名企業從車庫裡誕生）和社區驅動的創新。目前線上服務中的基礎模塊，都已經完成文檔編寫和部署，並在生產環境中經受了實戰檢驗。
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