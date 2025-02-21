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數碼港陳思源：歡迎業界申請人工智能資助計劃

數碼港首席公眾使命官陳思源，今出席明報卓越財經大獎2025座談會中時表示，數碼港內有許多科技企業研究監管科技（Regtech），如保護客戶私隱、知道你的客戶（KYC）及反洗黑錢（AML）等各方面，他盼可利用科技，去解決由科技產生的問題。陳續指，數碼港除有超算中心之外，港府亦提供30億元的「人工智能資助計劃」，當中包括資助業界應用超算中心的算力，他歡迎業界若有科研項目時可申請有關補貼。

應用人工智能（AI）風險管理方面，財經事務及庫務局副局長陳浩濂於座談會中表示，本港金融服務業有不同行業，當中被不同監管機構規管，而相關監管機構已公布法規或指引，指出AI所帶來的潛在風險，如網絡安全及數據私隱等。他續指，港府認為金融機構應就其法規，去制定人工智能政策方向，如確保相關資料僅用作訓練人工智能模型，以及防止資料洩漏。

陳浩濂亦提到，人工智能帶來的風險亦包括「幻覺（Hallucination）」，如使用資料去訓練AI模型時，惟其資料質素參差，以及代表性或多樣性不足，令到訓練出來的模型，所生成的結論有偏差。他續指，金融機構有責任確保資料質素，金融機構可透過「人機迴圈」（Human-in-the-loop）方式，於過程中加入人為監督，防止有關風險。

陳浩濂續稱，於金融業界應用AI的潛在風險亦包括，如本港提供雲端服務供應商或不多，變相金融業界可能使用同一供應商，從而產生集中性風險。陳指出，金融機構使用AI時，需確保後備方案，去應對當雲端服務供應商，服務中斷時的極端情况。