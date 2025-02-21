關於「SnapTube」，上月美團醫藥健康與「INDICAID妥析」母公司相達生物科技公布合作，聯合推出了SnapTube居家快檢服務。據指，目前服務已正式在香港上線，首批試點範圍覆蓋港島和新界部分地區。用戶可通過線上預約，足不出戶一次性檢測甲乙型流感、肺炎支原體、呼吸道合胞等12種常見呼吸道病原體。

該項服務是在內地多城運營的居家快檢服務模式首次在香港試點落地，考驗服務方即時配送的履約效率以及隱私數據保護能力。美團醫藥健康依託成熟的線上平台居家快檢營運模式及高效的即時配送網絡，可有效提升專業檢測服務的可及性。

另外，本報早前報道引述知識產權署資料，擁有Keeta商標的Kangaroo Limited正在港申請註冊兩個商標，包括「KeeMart」及「keeta drone」。據今日的知識產權署公報顯示，「KeeMart」商標已獲「已發出公布申請通知書」。

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