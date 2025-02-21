電訊盈科（0008）公布去年業績，收益按年增加3%至375.57億元，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）略增0.1%至128.49億元，虧損收窄至3億元，上年同期虧損4.71億元。派末期息 0.2848元，全年派0.3825元。
按收益劃分，期內香港電訊收益（未計流動通訊產品銷售）按年升2%至320.31億元；OTT業務收益略增0.2%至24.58億元；而免費電視及相關業務收益升11%至10.57億元。EBITDA方面，香港電訊EBITDA上升3%至137.43億元；OTT業務則跌33%至3.98億元；免費電視及相關業務升1%至1.92億元。
公司表示，OTT業務EBITDA錄得3.98億元，主要由於在印尼、馬來西亞及泰國的支出有所增加，以提升這些高潛力市場當中非大都會區的滲透率。再加上2025年推出的新內容，將會支持下一周期的內容分銷收益，這些投資將有助推動Viu下一階段的增長。
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