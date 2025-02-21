集團去年淨收益總額70.8億美元，增加8.4%。 其中娛樂場淨收益約53.5億美元，增加10.4%， 主要由於桌面博彩及角子機收入因各物業的訪客量增加而有所增加， 部分被轉碼贏額及角子機贏款率減少所抵銷。 經調整物業EBITDA為約23.3億美元，增加4.7%。

集團指，截至去年底， 倫敦人名匯有超過300間全新裝修的客房及套房可供入 住， 以及於今年1月底農曆新年前已有額外的700間已裝修的客房及套 房可供入住。該等項目估計總成本為12億美元， 並預期將於上半年大致完工。

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