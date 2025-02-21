截至去年底，渣打在香港商業地產貸款的風險敞口26億美元，渣打國際業務總裁洪丕正表示，相關貸款佔香港貸款總額僅3%，佔集團整體則少於0.5%，而且相關貸款有82%為有抵押。現時該行所有本港商業地產貸款當中沒有不良貸款，去年就貸款提撥5800萬元僅為審慎的預防措施。
洪丕正指本港商業地產市場具挑戰性，存在供過於求等情况，認為未來3年仍要解決相關問題，該行正在密切監察情况，雖然未能預期未來撥備會否上升，但目前狀況非常良好。香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀則指，香港商業地產的公司集中度不大，槓桿比率低，亦已進行不少風險工作，因此認為風險可控。
去年渣打信貸損失撥備主要來自零售業務，按年上升82%至6.44美元，財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇表示，主要是來自信用卡和個人貸款的無抵押貸款，在高利率對部分市場負擔能力有影響，因此有較高風險，亦受2023年有信信撥備釋放的一次性因素影響。隨着該行轉向富裕財富市場，預期無擔保貸款將逐漸下降。
去年渣打錄5.57億美元信貸減值，另有5.88億美元其他減值，當中5.61億美元與撇銷軟件資產有關，香港兼大中華及北亞區財務總監高維德指，是一次性的會計政策，不預期今年會再次出現。
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