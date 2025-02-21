該兩項自由現金流指數分別從香港市場和港股通範圍內選取50隻自 由現金流率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映相應空間中現 金流創造能力較強的上市公司證券的整體表現， 指數樣本名單其中包括阿里巴巴（9988）及中國神華（ 1088）等。

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