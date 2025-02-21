文章日期：2025年2月21日 19:04
中證指數公司將於本月28日發布中證香港自由現金流指數共兩項新指數，包括中證香港自由現金流指數和中證港股通自由現金流指數。
該兩項自由現金流指數分別從香港市場和港股通範圍內選取50隻自由現金流率較高的上市公司證券作為指數樣本，以反映相應空間中現金流創造能力較強的上市公司證券的整體表現，指數樣本名單其中包括阿里巴巴（9988）及中國神華（1088）等。
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