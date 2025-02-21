健倍苗苗（2161）公告，以總代價1.71億元，收購天喜堂藥廠90%股。天喜堂藥廠主要從事製造、推廣及銷售品牌中藥天喜堂天喜丸。
天喜堂藥廠於2023年及2024年3月底止年度的稅後盈利分別為1285萬元及1633萬元，去年9月底止的半年盈利則為1003萬元。
健倍苗苗表示，天喜堂天喜丸擁有悠久歷史傳承，在香港及中國內地（特別是廣東省）享有極高 的品牌知名度。其配方專為調節女性生理周期、促進生殖健康及增強血液循環以展現紅潤氣色而 設，深受女性消費者信賴，被廣泛視為婦科健康的可靠良方。
集團深信，收購事項將帶來可持續的銷售增長，並產生穩健的現金流和盈利增幅。
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