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虛幣平台Bybit遭黑客入侵蒙受15億美元損失   24小時內資金流出已過高峰  仍達42.56億美元

外電彭博報道指，虛擬貨幣交易所Bybit該公司首席執行官Ben Zhou在X帖文，確認被黑客入侵，並被黑客控制了其離線以太幣錢包。有分析員料，事件會觸發該交易所損失價值14.6億美元的代幣，有機會成為業界虛幣被盜最大損失金額事件。根據Chain Catcher昨早9時43分跟進報道指，Bybit在短短24小時錄得23.99億美元資金流出，Binance則錄得7.49億美元資金淨流入，其次為OKX及Gate.io，分別錄得淨流入3698萬及5057萬美元。

本報翻查CEX Transparency平台最新動態數據，當中顯示Bybit在24小時內錄得42.56億美元淨流出，已較半小時前即晚上10時40分時流出逾50億美元有所收窄，擁有資產價值跌至全球排名第五，暫餘111.04億美元。Binance錄得資金流入多達15.33億美元，擁有資產價值達1473.65億美元。

Zhou指出，他們已經和伙伴取用橋樑貸款，料可以確保彌補用戶八成的損失。同時其擬追回損失的款項，及採取必要法律行動追究黑客。他向客戶強調，他們存放的資金仍然安全，並可繼續公開提取，並已經在事件後，處理了客戶70%的提款要求。他在X帖文還指：「感謝在昨晚緊急關頭得到同業援手，在未來仍需要繼續要更多幫助，並形容事件對ByBit災難性，業界需要團結去展示實力，合作去保護行業」。

該平台曾經在港申請虛擬資產交易平台，但是去年6月份已經撤回在港的牌照申請。其本身為全球交易量計為排名前三的加密貨幣交易所。