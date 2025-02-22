本報翻查CEX Transparency平台最新動態數據，當中顯示Bybit在24小時內錄得42.56億美元淨流出，已較半小時前即晚上10時40分時流出逾50億美元有所收窄，擁有資產價值跌至全球排名第五，暫餘111.04億美元。Binance錄得資金流入多達15.33億美元，擁有資產價值達1473.65億美元。

Zhou指出，他們已經和伙伴取用橋樑貸款，料可以確保彌補用戶八成的損失。同時其擬追回損失的款項，及採取必要法律行動追究黑客。他向客戶強調，他們存放的資金仍然安全，並可繼續公開提取，並已經在事件後，處理了客戶70%的提款要求。他在X帖文還指：「感謝在昨晚緊急關頭得到同業援手，在未來仍需要繼續要更多幫助，並形容事件對ByBit災難性，業界需要團結去展示實力，合作去保護行業」。

該平台曾經在港申請虛擬資產交易平台，但是去年6月份已經撤回在港的牌照申請。其本身為全球交易量計為排名前三的加密貨幣交易所。