moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌32點 夜期低水81點 美期升亞股跌 中電等業績

美股向下，港股ADR跌32點或0.14%，報23446點，即月恒指夜期跌64點，報23397點，夜期低水81點。

個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.31%，折合報518.39元；阿里巴巴（9988）升5.72%，折合報139.63元；美團（3690）跌0.31%，折合報160.97元；匯控（0005）升0.19%，折合報87.15元；建行（0939）跌1.2%，折合報6.67元。

道期現升0.381%；標期現升0.46%；納期現升0.5%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.66%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.28%。

VIX指數隔晚升16.28%或2.55點，報18.21點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報70.42美元；布油現升0.12%或0.08美元，報74.52美元；金價現跌0.04%或1.42美元，報2934.63美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或4.5美元，報9559美元。比特幣現升0.54%或519.86美元，報96289.11美元；美國10年期債息現跌1.64%或0.074厘，報4.4313厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、恆和集團（0513）、正大企業國際（3839）、國浩集團（0053）、自然美（0157）、香港生力啤（0236）、時代集團控股（1023）、宏輝集團（0183）

艾美疫苗（6660）接入DeepSeek，推動R1版本在全業務場景應用。

新世界發展（0017）發盈警，料中期持續經營業務虧損最多68億元。

健倍苗苗（2161）1.71億收購天喜堂藥廠九成股權。

中國再保險（1508）發盈喜，料去年純利升最多1倍。

國際娛樂（1009）料中期虧損擴大至不少於9000萬元。

安樂工程（1977）發盈警，料去年純利跌最多44%。

萬科（2202）獲大股東深鐵貸款42億元人民幣，期限36個月。

金沙中國（1928）去年純利升51%，疫後恢復派息每股25港仙。

恒指季檢，科指納入騰訊音樂（1698）及HORIZON ROBOTICS （9660），剔除東方甄選（1797）及眾安在綫財產保險（6060）

國指方面，將加入中通快遞（2057）及百濟神州（6160），剔除中國生物製藥（1177）及李寧（2331）

港交所（0388）取消股份交收費最低和最高收費限額。

電盈（0008）去年虧損收窄至3億元，派末期息0.2848元。

路勁基建（1098）：去年總物業銷售額按年跌55%。

美團（3690）兩商標SnapTube、KeeMart獲發公布申請通知書。

The Capital Group，增持渣打（2888）至5%以上。

平安資管增持招行（3968）

華人置業（0127）發盈警，料去年轉蝕最多22億元。

香港寬頻（1310）：中移動與有關機構溝通並取得進展，冀盡快達成先決條件。

廖創興企業（0194）發盈警，料去年虧損最多8.5億元。

 

其他報道

中創新航盈喜 料全年多賺至多1倍

中銀航空租賃：購買及長期租賃五架波音737-8飛機

百度：任命劉曉丹接任獨董、審計委員會主席

北水增持中行 減持鐵塔