個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.31%，折合報518.39元；阿里巴巴（9988）升5.72%，折合報139.63元；美團（3690）跌0.31%，折合報160.97元；匯控（0005）升0.19%，折合報87.15元；建行（0939）跌1.2%，折合報6.67元。

道期現升0.381%；標期現升0.46%；納期現升0.5%。日本東證指數休市；韓國KOSPI指數現跌0.66%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.28%。

VIX指數隔晚升16.28%或2.55點，報18.21點。

紐油現升0.02%或0.01美元，報70.42美元；布油現升0.12%或0.08美元，報74.52美元；金價現跌0.04%或1.42美元，報2934.63美元；LME 銅期貨隔晚跌0.04%或4.5美元，報9559美元。比特幣現升0.54%或519.86美元，報96289.11美元；美國10年期債息現跌1.64%或0.074厘，報4.4313厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，中電（0002）、恆和集團（0513）、正大企業國際（3839）、國浩集團（0053）、自然美（0157）、香港生力啤（0236）、時代集團控股（1023）、宏輝集團（0183）。

艾美疫苗（6660）接入DeepSeek，推動R1版本在全業務場景應用。

新世界發展（0017）發盈警，料中期持續經營業務虧損最多68億元。

健倍苗苗（2161）1.71億收購天喜堂藥廠九成股權。

中國再保險（1508）發盈喜，料去年純利升最多1倍。

國際娛樂（1009）料中期虧損擴大至不少於9000萬元。

安樂工程（1977）發盈警，料去年純利跌最多44%。

萬科（2202）獲大股東深鐵貸款42億元人民幣，期限36個月。

金沙中國（1928）去年純利升51%，疫後恢復派息每股25港仙。

恒指季檢，科指納入騰訊音樂（1698）及HORIZON ROBOTICS （9660），剔除東方甄選（1797）及眾安在綫財產保險（6060）。

國指方面，將加入中通快遞（2057）及百濟神州（6160），剔除中國生物製藥（1177）及李寧（2331）。

港交所（0388）取消股份交收費最低和最高收費限額。

電盈（0008）去年虧損收窄至3億元，派末期息0.2848元。

路勁基建（1098）：去年總物業銷售額按年跌55%。

美團（3690）兩商標SnapTube、KeeMart獲發公布申請通知書。

The Capital Group，增持渣打（2888）至5%以上。

平安資管增持招行（3968）。

華人置業（0127）發盈警，料去年轉蝕最多22億元。

香港寬頻（1310）：中移動與有關機構溝通並取得進展，冀盡快達成先決條件。

廖創興企業（0194）發盈警，料去年虧損最多8.5億元。

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