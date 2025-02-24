恒指今早低開5點或0.03%，報23472點，大市成交金額70億元；國指今早高開3點或0.05%，報8670點。恒生科技指數開市報5864點，升0.09%。上升股份比例為9.8%，下跌為7.43%，無升跌為82.76%。