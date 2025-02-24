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恒指低開5點 科指0.09% 騰訊音樂升9% HORIZON ROBOTICS創新高

恒指今早低開5點或0.03%，報23472點，大市成交金額70億元；國指今早高開3點或0.05%，報8670點。恒生科技指數開市報5864點，升0.09%。上升股份比例為9.8%，下跌為7.43%，無升跌為82.76%。

藍籌15隻升，49隻下跌，19隻無升跌。中芯國際（0981）升2.03%，報55.3元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌4.62%，報24.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，13隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是商湯（0020）開市報1.94元，升3.19%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報13.14元，跌3.38%。

恒指續高於10天線(22565.18點)。科指續高於10天線(5521.94點)。

獅騰控股（2562）：推出實境節目以推動直播電商市場。開市報23.8元，升0.85%。

中創新航（3931）盈喜 料全年多賺至多1倍。創52周高，見17.5元，開市報17.5元，升4.04%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃五架波音737-8飛機。無成交，報59.4元。

百度（9888）：任命劉曉丹接任獨董、審計委員會主席。開市報89元，跌0.56%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）開市報64.25元，跌0.31%。

恆和集團（0513）無成交，報0.161元。

正大企業國際（3839）無成交，報1.56元。

國浩集團（0053）無成交，報68.3元。

自然美（0157）無成交，報0.49元。

香港生力啤（0236）無成交，報0.82元。

時代集團控股（1023）無成交，報0.54元。

宏輝集團（0183）無成交，報0.14元。

艾美疫苗（6660）接入DeepSeek，推動R1版本在全業務場景應用。開市報6.55元，升8.8%。

新世界發展（0017）發盈警，料中期持續經營業務虧損最多68億元。開市報4.46元，升0.68%。

健倍苗苗（2161）1.71億收購天喜堂藥廠九成股權。無成交，報1.8元。

中國再保險（1508）發盈喜，料去年純利升最多1倍。開市報0.96元，升3.23%。

國際娛樂（1009）料中期虧損擴大至不少於9000萬元。無成交，報1.1元。

安樂工程（1977）發盈警，料去年純利跌最多44%。開市報0.78元，跌3.7%。

萬科（2202）獲大股東深鐵貸款42億元人民幣，期限36個月。開市報6.06元，升2.89%。

金沙中國（1928）去年純利升51%，疫後恢復派息每股25港仙。開市報17.28元，升0.58%。

恒指季檢，科指納入騰訊音樂（1698）開市報56.85元，升9.22%。

HORIZON ROBOTICS （9660）創上市新高，見8.5元，開市報8.5元，升4.68%。

剔除東方甄選（1797）開市報12.26元，跌2.85%。

眾安在綫財產保險（6060）開市報14.56元，跌2.93%。

國指方面，將加入中通快遞（2057）開市報162.2元，升0.12%。

百濟神州（6160）開市報154.8元，跌2.52%。

剔除中國生物製藥（1177）開市報3.28元，跌1.8%。

李寧（2331）開市報16.4元，跌0.97%。

港交所（0388）取消股份交收費最低和最高收費限額。開市報348元，跌0.8%。

電盈（0008）去年虧損收窄至3億元，派末期息0.2848元。開市報4.89元，升0.2%。

路勁基建（1098）：去年總物業銷售額按年跌55%。無成交，報1.04元。

美團（3690）兩商標SnapTube、KeeMart獲發公布申請通知書。開市報164.7元，升1.1%。

The Capital Group，增持渣打（2888）至5%以上。開市報115元，跌0.86%。

平安資管增持招行（3968）。開市報44.7元，跌0.22%。

華人置業（0127）發盈警，料去年轉蝕最多22億元。開市報1.15元，跌3.36%。

香港寬頻（1310）：中移動與有關機構溝通並取得進展，冀盡快達成先決條件。開市報5.06元，無升跌。

廖創興企業（0194）發盈警，料去年虧損最多8.5億元。無成交，報3.84元。

破頂股表現

破頂股包括，津上機床中國（1651）創上市新高，見16.52元，開市報16.52元，升1.47%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見8.5元，開市報8.5元，升4.68%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.45元，開市報77.45元，升0.78%；IMAX（1970）創52周高，見9.1元，開市報9.1元，升0.66%；德昌電機控股（0179）創52周高，見14.8元，開市報14.8元，升2.07%；中國通信服務（0552）創52周高，見5.87元，開市報5.87元，升3.35%；首程控股（0697）創52周高，見1.89元，開市報1.89元，升5.59%；騰訊控股（0700）創52周高，見522元，開市報522元，升0.97%；偉仕佳杰（0856）創52周高，見8.49元，開市報8.49元，升2.17%；平安好醫生（1833）創52周高，見9.56元，開市報9.56元，升2.69%；IMAX CHINA（1970）創52周高，見9.1元，開市報9.1元，升0.66%；天寶集團（1979）創52周高，見1.81元，開市報1.81元，無升跌；先聲藥業（2096）創52周高，見7.9元，開市報7.9元，無升跌；和鉑醫藥－Ｂ（2142）創52周高，見5.5元，開市報5.5元，升0.36%；堃博醫療－Ｂ（2216）創52周高，見0.85元，開市報0.85元，升3.66%；晶苑國際（2232）創52周高，見5.01元，開市報5.01元，升0.6%；京信通信（2342）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升2.07%；重慶機電（2722）創52周高，見0.88元，開市報0.88元，升4.76%；易鑫集團（2858）創52周高，見1.21元，開市報1.21元，升2.54%；聯想控股（3396）創52周高，見9.7元，開市報9.7元，升1.57%；中創新航（3931）創52周高，見17.5元，開市報17.5元，升4.04%；加幂科技（8198）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升13.13%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見52.2元，開市報52.2元，升0.97%；中芯國際（0981）創上市新高，見55.3元，開市報55.3元，升2.03%；騰訊（0700）創52周高，見522元，開市報522元，升0.97%。

破底股方面

30隻股份創52周低，其中十隻包括，創夢天地（1119）低見1.46元，開市報1.46元，跌7.59%。

異動股

上升異動股，包括，高山企業（0616）開市報0.16元，升13.48%；加幂科技（8198）創52周高，見0.56元，開市報0.56元，升13.13%；樂享集團（6988）開市報0.148元，升11.28%；匯通達網絡（9878）開市報19.8元，升10.12%；十月稻田（9676）開市報6.2元，升9.35%；騰訊音樂－ＳＷ（1698）開市報56.85元，升9.22%；艾美疫苗（6660）開市報6.55元，升8.8%；QPL INT'L（0243）開市報0.255元，升8.51%；雲鋒金融（0376）開市報1.28元，升8.47%；瀚華金控（3903）開市報0.186元，升6.9%；衛龍美味（9985）開市報8.5元，升6.78%。

下跌異動股，包括，飛天雲動（6610）開市報0.39元，跌13.33%；宜明昂科－Ｂ（1541）開市報5.55元，跌11.62%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報43.8元，跌9.32%；濠暻科技（2440）開市報3.42元，跌8.56%；創夢天地（1119）見52周低1.46元，開市報1.46元，跌7.59%；京基金融國際（1468）開市報0.43元，跌7.53%；永達汽車（3669）開市報2.39元，跌7%；馬可數字科技（1942）開市報0.82元，跌6.82%；KEEP（3650）開市報6.47元，跌6.23%；知乎－Ｗ（2390）開市報14.26元，跌6.18%；名創優品（9896）開市報39.9元，跌5%。

 

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