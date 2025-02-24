Hirtle Callaghan自2024年中以來就一直超配歐洲股市，去年末開始超配中國股市，投資長Brad Conger引述高盛1月底的一項投資者調查稱，絕大多數全球投資組合經理認為，美國股市將在2025年取得最佳回報，Conger表示，由於美股的市場情緒和持倉期以來如此極端，這種逆轉現在可能會持續很長時間；這種一面倒的氛圍是他反向操作的原因之一。他管理著約200億美元的資金。

報道指，對於所見略同的交易員來說，其中的邏輯很簡單。美國以外的股市錯過了過去兩年的大部分漲勢，但隨著全球經濟前景趨於穩定，目前看起來相對廉宜。同時，關稅的不確定性主要是影響了美國市場的情緒，美元的強勢已經消退。

同時，中國AI新創公司DeepSeek的火爆，促使投資人重新考慮美股的高企，並使中國科技股在短期內更具吸引力。綜合起來，所有這些因素都在動搖「美國例外論」的論點，即美國市場料將持續跑贏其他市場。

Nationwide Investment Management Group 首席市場策略師Mark Hackett表示，這種轉變可能是長期的，而不是周期性的；該集團管理約750億美元的資產。

過去兩年，全球股市表現遠遠落後於美國，斯托克600指數上漲20%，金龍指數僅上漲1%，標準普爾500指數則飈升53%。即使在今年迎頭趕上，該歐洲指數的平均本益比仍為14，低於標準普爾500指數的22。該中國指數為17。

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