據內地傳媒報道，上述金額亦創下中國民營企業在雲和AI硬件基礎設施建設領域有史以來最大規模投資紀錄。

基於阿里今日新宣佈的投資，阿里巴巴正在拓展其AI能力和雲基礎設施，以支持下一波技術進步，確保企業和開發者擁有創新和成長所需的工具。

阿里巴巴首席執行官吳泳銘在12月份季度業績電話會議上，形容為「數十年一次」的行業變革機遇，並將通用人工智能（AGI）列為集團的長遠目標。吳泳銘表示，AI複製人類智力和體力勞動的能力可能從根本上重塑全球產業，推動重大的經濟和技術變革。隨著AI模型的發展，越來越多由AI生成數據將通過雲計算網絡進行處理和輸出，這趨勢讓阿里雲成為關鍵的基礎設施供應商。

他續稱，隨著AI相關服務的需求激增，雲計算仍然是阿里在AI領域最明確的收入動力。他比喻指，如果人工智能是未來最大的商品，類比於「電」，雲計算網絡可類比於「電網」。

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