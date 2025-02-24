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港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日 港元升值創7周最強

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.07點子至4.06018%，是2月19日後最高，當日報4.06625%。對上一次連升2日是2月14日，當日拆息報3.67298%。

港元現報7.7702元升值1點子，曾貶值最多9點子，報7.7712元，亦曾升值最多17點子，報7.7686元，是1月2日7.7682元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

HIBOR

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌37.97點子至3.45845%，是2月14日後最低；1星期HIBOR升0.07點子至4.11351%，是2月19日後最高；2星期HIBOR升0.07點子至4.14119%，是2月19日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至4.05946%，是2月20日後最低；6個月期HIBOR升0.04點子至4.06018%，是1月13日後最高；12個月期HIBOR跌0.04點子至4.11726%，是2月20日後最低。

貨幣基礎

貨幣基礎方面，上日總額增30.67億元，至總數19734.09億元，是2月14日後最高。當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增29.6億元，至總數6098.65億元，是2月17日後最高。政府發行的流通紙幣及硬幣較上一日減0.03億元，至總數133億元，是1月2日後最低。收市總結餘為446.51億元，較再上一日增0.2億元，總結餘是2月18日後最高。未償還外匯基金票據及債券較上一日增0.9億元，至總數13055.93億元，創紀錄新高，其中，持牌銀行所持有數額較上一日減16.48億元，至總數12107.98億元，是2月18日後最低。

總結餘變動原因

外匯基金票據及債券所付利息或新發行量，連續3日有變動，增0.2億元。

美匯美息

美元指數現報106.184貶值0.428點或0.4%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.3193%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.2598%，終止單日擴闊，利差是2025年2月19日後最窄，當日差距為-0.254%。

對上一次終止單日擴闊，是2025年2月13日，當日利差報-0.6673%。

上海銀行同業拆息(Shibor)

Shibor個別發展。短線拆息方面，隔夜Shibor跌6.5點子至1.866%，是2月13日後最低；1星期Shibor跌19.8點子至1.941%，是2月19日後最低；2星期Shibor跌12.7點子至2.269%，是2月20日後最低；1個月期Shibor升0.3點子至1.79%，是2024年11月21日後最高。

中長線拆息方面，6個月期Shibor升0.4點子至1.806%，是2024年12月3日後最高；6個月期Shibor升0.4點子至1.806%，是2024年12月3日後最高；1年期Shibor升0.8點子至1.839%，是2024年12月2日後最高。

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