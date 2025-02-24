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恒生料內地今年經濟增長4.9% 利率或維持於較低水平

恒生銀行發表2025年內地經濟展望報告，內地出口商維持競爭力，但外圍環境挑戰仍然存在。自2024年9月起，內地政府已推出新⼀輪刺激措施，以穩定經濟。近期，內地經濟漸見回穩跡象，並在去年達到了中央定下約5%的經濟增長目標。預期政策當局將繼續維持振興經濟的方針，估計2025年全年內地經濟增長4.9%。

報告指，外圍環境欠佳，環球通脹緩慢下降，聯儲局慎重考慮政策去向，預期今年減息步伐或會放緩，全年減息幅度50個基點，而恒生則估計全年減息75個基點或⼀厘。無論今年減息幅度如何，利率相對疫情前依然較高，不利今年環球經濟增長。未計及未來關稅或保護主義措施可能加劇的因素，僅基於以上因素，認為環球貿易表現或繼續受壓。

報告指，即使內地出口保持競爭力，不利的外圍環境可能會導致出口需求轉弱，進而拖累近年備受房地產市場調整影響的內地經濟增長。

報告指，隨着內地政府持續推出政策支持房地產行業，令市場憧憬最壞時刻或已過去，房地產市場轉趨穩定，由於人行表示會保持支持經濟的貨幣政策方向，恒生預期今年內地利率或維持於較低水平。

在財政政策方面，內地政府官員不排除比以往較高的財政赤字。恒生認為內地政府可能透過提高財赤或增加政府債券發行額度，以實施政策措施支持經濟。

經濟增長展望方面，報告指，刺激性的財政及貨幣政策，以及內部需求前景改善，或可部分抵消外圍環境挑戰對內地經濟帶來的下行壓力，也有助內地經濟保持較平穩增長。恒生預期今年內地經濟增長4.9%，與去年5%的增幅相若。

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