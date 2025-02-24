恒指今早低開5點，高位升210點，低位跌256點，高低波幅467點。上升股份比例為26.97%，下跌為33.38%，無升跌為39.64%。

恒指半日跌129點或0.55%，報23348點，大市成交金額2311億元；國指跌39點或0.45%，報8627點。恒生科技指數收報5774點，跌1.44%。

藍籌股成交金額1170.87億元，佔大市成交50.66%；科指成份股成交金額852.39億元，佔大市成交36.88%；國指成份股成交金額1017.08億元，佔大市成交44.01%。

24隻雙櫃台股，總成交1.11億元人民幣，相當於約1.19億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額減少19.65%，至144.96億元，佔大市成交6.27%。牛熊證成交金額77.62億元，減少8.26%；窩輪成交金額67.34億元，減少29.71%。

藍籌48隻升，34隻下跌，1隻無升跌。華潤萬象生活（1209）升6.6%，收報30.7元，是升幅最大的藍籌，藥明康德（2359）跌9.36%，收報63.45元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是海爾智家（6690）收報26元，升4%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報13.02元，跌13.2%。

恒指續高於10天線(22552.85點)。科指續高於10天線(5512.97點)。

北水南下合計淨流入114.57億元，較上日減少18.36%，連續第2日流入，累計流入254.92億元，對上一次連續2日淨流入是2月17日。北水本月累計流入892.68億元，按月減少28.92%，N/A，金額是2024年10月後新低，連續第20個月流入。北水交易成交額（包括買入及賣出交易）1033.98億元，較上日減42.97%，佔香港市場成交額由上日的23.03%減至22.36%。

個股表現

阿里巴巴（9988）豪擲3800億人幣建AI及雲計算基礎設施。創52周高，見140.9元，收報135.1元，跌2.45%。

獅騰控股（2562）：推出實境節目以推動直播電商市場。收報23.6元，無升跌。

中創新航（3931）盈喜 料全年多賺至多1倍。創52周高，見17.52元，收報17.16元，升2.02%。

中銀航空租賃（2588）：購買及長期租賃五架波音737-8飛機。收報59.2元，跌0.34%。

百度（9888）：任命劉曉丹接任獨董、審計委員會主席。收報89.8元，升0.34%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，中電（0002）收報65.5元，升1.63%。

恆和集團（0513）收報0.161元，無升跌。

正大企業國際（3839）收報1.6元，升2.56%。

國浩集團（0053）收報69元，升1.02%。

自然美（0157）收報0.49元，無升跌。

香港生力啤（0236）收報0.82元，無升跌。

時代集團控股（1023）收報0.54元，無升跌。

宏輝集團（0183）收報0.14元，無升跌。

艾美疫苗（6660）接入DeepSeek，推動R1版本在全業務場景應用。收報5.89元，跌2.16%。

新世界發展（0017）發盈警，料中期持續經營業務虧損最多68億元。收報4.71元，升6.32%。

健倍苗苗（2161）1.71億收購天喜堂藥廠九成股權。收報1.88元，升4.44%。

中國再保險（1508）發盈喜，料去年純利升最多1倍。收報0.98元，升5.38%。

國際娛樂（1009）料中期虧損擴大至不少於9000萬元。收報1.13元，升2.73%。

安樂工程（1977）發盈警，料去年純利跌最多44%。收報0.78元，跌3.7%。

萬科（2202）獲大股東深鐵貸款42億元人民幣，期限36個月。收報6.13元，升4.07%。

金沙中國（1928）去年純利升51%，疫後恢復派息每股25港仙。收報18.2元，升5.94%。

恒指季檢，科指納入騰訊音樂（1698）收報58.15元，升11.72%。及HORIZON ROBOTICS （9660）創上市新高，見9.48元，收報8.41元，升3.57%。

剔除東方甄選（1797）收報12.38元，跌1.9%。及眾安在綫財產保險（6060）收報13.02元，跌13.2%。

國指方面，將加入中通快遞（2057）收報158.5元，跌2.16%。及百濟神州（6160）收報154.4元，跌2.77%。

剔除中國生物製藥（1177）收報3.41元，升2.1%。及李寧（2331）收報16.96元，升2.42%。

港交所（0388）取消股份交收費最低和最高收費限額。收報344.4元，跌1.82%。

電盈（0008）去年虧損收窄至3億元，派末期息0.2848元。收報4.59元，跌5.94%。

路勁基建（1098）：去年總物業銷售額按年跌55%。收報1.04元，無升跌。

美團（3690）兩商標SnapTube、KeeMart獲發公布申請通知書。收報165元，升1.29%。

The Capital Group 增持渣打（2888）至5%以上。創52周高，見116.4元，收報114.8元，跌1.03%。

平安資管增持招行（3968）。收報44.8元，無升跌。

華人置業（0127）發盈警，料去年轉蝕最多22億元。收報1.18元，跌0.84%。

香港寬頻（1310）：中移動與有關機構溝通並取得進展，冀盡快達成先決條件。收報5.06元，無升跌。

廖創興企業（0194）發盈警，料去年虧損最多8.5億元。見52周低3.78元，收報3.87元，升0.78%。

破頂股表現

破頂股包括，珩灣科技（1523）創上市新高，見5.65元，收報5.42元，升4.63%；津上機床中國（1651）創上市新高，見18元，收報17.2元，升5.65%；匯聚科技（1729）創上市新高，見5.35元，收報5.12元，跌1.54%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見3.73元，收報3.53元，升6.33%；浩森金融科技（3848）創上市新高，見11.04元，收報10.7元，升2.29%；九方智投控股（9636）創上市新高，見33.35元，收報33.05元，升13.38%；地平線機器人－Ｗ（9660）創上市新高，見9.48元，收報8.41元，升3.57%；德益控股（9900）創上市新高，見13.56元，收報12.14元，升6.87%；騰訊控股－Ｒ（80700）創上市新高，見500元，收報466元，跌3.16%；中國移動－Ｒ（80941）創上市新高，見77.55元，收報75.7元，跌1.5%；小米集團－ＷＲ（81810）創上市新高，見49元，收報47.75元，跌0.52%；中銀香港－Ｒ（82388）創上市新高，見25.9元，收報25.9元，升2.37%；阿里巴巴－ＷＲ（89988）創上市新高，見132.5元，收報125.7元，跌2.63%；佑駕創新（2431）創上市新高，見31.75元，收報29.7元，跌1.16%；訊飛醫療（2506）創上市新高，見160元，收報132.1元，跌8.64%；英諾賽科（2577）創上市新高，見65.5元，收報60元，跌7.55%；腦動極光（6681）創上市新高，見6.73元，收報6.39元，升0.16%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1148.9元，收報1148.4元，跌0.04%；盈富基金－Ｒ（82840）創上市新高，見22.26元，收報21.94元，跌0.72%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見52.35元，收報51.5元，跌0.39%；中芯國際（0981）創上市新高，見57.6元，收報54.25元，升0.09%；比亞迪（1211）創上市新高，見402.6元，收報394元，升0.41%；阿里巴巴（9988）創52周高，見140.9元，收報135.1元，跌2.45%；騰訊（0700）創52周高，見522元，收報500.5元，跌3.19%；小鵬（9868）創52周高，見74.6元，收報72.4元，升0.7%；華虹半導體（1347）創52周高，見44.2元，收報41.3元，升2.48%；中銀香港（2388）創52周高，見27.9元，收報27.7元，升2.03%；中行（3988）創52周高，見4.41元，收報4.39元，升0.92%；聯通（0762）創52周高，見11.56元，收報10.36元，跌4.25%；建行（0939）創52周高，見6.79元，收報6.77元，升0.59%；中移動（0941）創52周高，見83.35元，收報81.35元，跌1.39%；農行（1288）創52周高，見4.65元，收報4.64元，升1.09%；交行（3328）創52周高，見6.75元，收報6.68元，無升跌。

破底股方面

18隻股份創上市新低，其中十隻包括，正商實業（0185）低見0.1元，收報0.15元，升1.35%；德祥地產（0199）低見0.179元，收報0.19元，跌4.04%；潤中國際控股（0202）低見0.052元，收報0.067元，跌27.96%；元亨燃氣（0332）低見0.02元，收報0.022元，跌8.33%；中國天化工（0362）低見0.028元，收報0.03元，跌3.23%；鋑聯控股（0459）低見0.066元，收報0.07元，無升跌；海螺環保（0587）低見0.56元，收報0.59元，跌1.67%；玖源集團（0827）低見0.032元，收報0.032元，跌8.57%；中加國信（0899）低見0.072元，收報0.075元，跌13.79%；唐宮中國（1181）低見0.2元，收報0.2元，跌4.76%。

38隻股份創52周低，其中十隻包括，神華（1088） 低見28.3元，收報29.25元，升2.63%；香格里拉（0069）低見4.36元，收報4.38元，跌1.79%；兗煤（1171）低見7.61元，收報7.96元，升3.24%；恒基地產（0012）低見20.4元，收報20.8元，升1.22%；遠東酒店實業（0037）低見0.43元，收報0.43元，跌9.47%；大快活集團（0052）低見5.7元，收報5.73元，跌0.87%；香格里拉（亞洲）（0069）低見4.36元，收報4.38元，跌1.79%；REGAL INT'L（0078）低見2.01元，收報2.05元，跌0.97%；漢國置業（0160）低見0.96元，收報0.98元，無升跌；莎莎國際（0178）低見0.62元，收報0.63元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，中國派對文化（1532）停牌；加幂科技（8198）創52周高，見1.11元，收報0.8元，升61.62%；華滋國際海洋（2258）收報0.26元，升56.63%；滙景控股（9968）收報0.02元，升53.85%；中國生物科技服務（8037）收報0.54元，升40.26%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.44元，升37.5%；新絲路文旅（0472）收報0.2元，升33.33%；京西國際（2339）創52周高，見0.485元，收報0.425元，升32.81%；高豐集團控股（2863）創52周高，見0.485元，收報0.4元，升26.98%；環球數碼創意（8271）收報0.086元，升26.47%；CLSA PREMIUM（6877）收報0.24元，升22.45%。

下跌異動股，包括，潤中國際控股（0202）創上市新低，見0.052元，收報0.067元，跌27.96%；健康之路（2587）收報16.9元，跌23.18%；復興亞洲（0274）收報0.042元，跌22.22%；金威醫療（8143）收報0.062元，跌19.48%；富譽控股（8269）收報0.052元，跌18.75%；天業節水（0840）收報0.18元，跌18.18%；威鋮國際（1002）收報0.061元，跌17.57%；天譽置業（0059）平上市低位0.01元，收報0.01元，跌16.67%；中天順聯（0994）收報0.133元，跌15.82%；寶積資本（8168）收報0.072元，跌15.29%；金涌投資（1328）收報0.056元，跌15.15%。

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