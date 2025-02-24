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中電全年多賺76% 勝預期 派息1.26元

中電（0002）公布，全年多賺76%，至117.4億元，好過預期的109.6億元。派息1.26元，高過同期的1.21元。全年派息3.15元，2023年為3.1元。期內收入增4.4%，至909.6億港元，亦好過預期的856.8億元。

公司指，受惠於整體業務組合表現穩健，以及EnergyAustralia表現顯著改善，2024年營運盈利在計入公平價值變動前增加8.1%至109.49億元。計入一次性的影響可比性項目後，總盈利大幅增長至117.42億元，較2023年同期66.55億元顯著增加，主要由於2023年錄得多項一次性負面項目。由於澳洲較高的批發市場現貨價格，綜合收入增加4.4%至909.64億元。

香港能源業務的營運盈利增加0.8%至88.95億元。由於炎熱天氣帶動電力需求，中華電力有限公司（中華電力）的售電量按年上升 2.1%至36,125 百萬度。基建發展、訪港旅遊業增長，以及數據中心和電氣化運輸的擴展，亦令用電量增加，但製造業、零售及餐飲等部分行業的用電量則較 2023 年少。

中電中國的營運盈利為18.51億元，較2023年的下降10.7%，主要由於陽江核電站電價降低和成本上升，以及大亞灣核電站因進行重大計劃維修而減少發電量。

EnergyAustralia 錄得營運盈利5.91億元，而2023年的營運虧損為1.82億元。

印度營運盈利由2023年的3.01億元增加9.3%至3.29億元。

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